В Екатеринбурге шестилетняя девочка на видео рассказала о домогательствах

СК начал проверку.

Шестилетняя жительница Екатеринбурга рассказала о домогательствах со стороны сожителя ее матери. Видеозапись выложили в интернет соседи семьи, сообщает «Пятый канал».

На видео ребенок рассказывает, что человек по имени Станислав несколько раз заставлял ее употреблять алкоголь, после чего пытался вступить с ней в интимный контакт.

В свердловском управлении Следственного комитета «Новой газете» заявили, что начали доследственную проверку по изложенным ребенком фактам.

«Сотрудниками Следственного комитета проверяется не только информация о возможном совершении преступления сексуального характера и ряда иных противоправных действий в отношении ребенка, но также будут выяснены все причины и условия, которые способствовали таким действиям. В том числе, будут проверены условия, в которых воспитываются малолетние дети в указанной семье», — пояснил официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Кроме того, по словам представителя СКР, следователи намерены установить, как работали с семьёй органы системы профилактики. Оперативные мероприятия по делу также проводят сотрудники свердловского ГУ МВД.

Иван Жилин

спецкор

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Источник: Новая газета

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