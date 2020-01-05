Жители Каховки жгли шины возле отделения полиции из-за убийства. Подозреваемый – экс-милиционер

4 января жители Каховки Херсонской области провели акцию протеста у отделения полиции из-за возможного сокрытия правоохранителями следов убийства местного жителя Владимира Чебукина, сообщает интернет-издание «Каховська зоря» в Facebook.

Протестующие у здания полиции жгли файеры и шины, бросали камни, требуя непредвзятого расследования, отмечает пресс-служба полиции области.

Сегодня в 14.00 состоялась встреча руководства полиции с каховчанами по делу об убийстве Владимира Чебукина. Очередные объяснения жителям не понравились, сходка переросла в акцию протеста с горящими шинами и фаерами. Акция продолжается. Напомним, основной свидетель по убийству Чебукина, ныне отстраненный сотрудник Каховского отдела полиции, на данный момент проходит освидетельствование на полиграфе. Posted by Каховська Зоря on Laupäev, 4. jaanuar 2020

По официальной версии правоохранителей, 26-летний Чебукин 1 января в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене и «вызвал для разговора» ее нынешнего супруга. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента с травматического пистолета, но не ранил его, сообщили в полиции.

«Защищаясь, владелец дома сделал несколько выстрелов из карабина в сторону бывшего жены», – утверждает полиция.

Раненного Чебукина госпитализировали, через два дня он умер в больнице.

29-летнего стрелявшего 4 января суд арестовал на 60 суток по подозрению в совершении умышленного убийства, информирует пресс-служба областного управления полиции.

Как пишет газета «Новий день», в Чебукина стрелял бывший милиционер, оперуполномоченный, который работал в правоохранительных органах в 2012 году. Вместе с ним и экс-супругой убитого в доме отдыхал сотрудник Каховского райотдела полиции.

В полиции сообщили, что на время расследования правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей, Госбюро расследований открыло производство по ст.365 Уголовного кодекса Украины – «Превышение полномочий работником правоохранительного органа».

Родсвенники считают, что полицейский может быть причастен к убийству. Мать убитого Елена Чебукина рассказала журналистам, что хирурги извлекли из тела ее сына пули от трех видов оружия.

По словам близких Чебукина, он приехал к дому бывшей жены после того, как получил СМС-сообщение о том, что сможет увидеть сына «только через суд».

Как пишет интернет-издание «Мост», полицейский, который был на месте убийства, прошел исследование на полиграфе, которое показало, что он не стрелял в Чебукина.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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