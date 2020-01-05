Президент Туркменистана выступил в роли диджея на новогоднем празднике

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 30 декабря на новогоднем музыкальном телешоу выступил в роли диджея. Видео было опубликовано на YouTube-канале Mukam.
Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», Бердымухамедов в течение часа поочередно проигрывал свои треки попутно объясняя, как работает диджейская установка, что такое сэмпл, как микшировать музыку и накладывать на нее спецэффекты.
ВИДЕОВидео: Mukam / Youtube
В апреле 2019 года появилось видео, на котором президент страны Гурбангулы Бердымухамедов читает рэп, написанный в честь своей лошади.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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