Президент Туркменистана выступил в роли диджея на новогоднем празднике

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 30 декабря на новогоднем музыкальном телешоу выступил в роли диджея. Видео было опубликовано на YouTube-канале Mukam.

Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», Бердымухамедов в течение часа поочередно проигрывал свои треки попутно объясняя, как работает диджейская установка, что такое сэмпл, как микшировать музыку и накладывать на нее спецэффекты.

ВИДЕОВидео: Mukam / Youtube

В апреле 2019 года появилось видео, на котором президент страны Гурбангулы Бердымухамедов читает рэп, написанный в честь своей лошади.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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