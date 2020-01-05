Британия решила возобновить охрану судов в Ормузском проливе

Корабли британских ВМС возобновят сопровождение судов торгового флота страны в Ормузском проливе, сообщил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Уоллес «распорядился», чтобы корабли «Монтроуз» и «Дифендер» «вернулись к выполнению задач по сопровождению», передает ТАСС.
Напомним, ситуация в регионе обострилась из-за авианалетов США. В ходе одной из американских операций был убит командующий спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
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Последнее: Корабли британских ВМС возобновят сопровождение судов торгового флота страны в Ормузском проливе, сообщил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. Уоллес «распорядился», чтобы корабли «Монтроуз» и «Дифендер» «вернулись к выполнению задач по сопровождению», передает ТАСС. Напомним, ситуация в регионе обострилась из-за авианалетов США. В ходе одной из американских операций был убит командующий спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции […]
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