Британия решила возобновить охрану судов в Ормузском проливе

Корабли британских ВМС возобновят сопровождение судов торгового флота страны в Ормузском проливе, сообщил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Уоллес «распорядился», чтобы корабли «Монтроуз» и «Дифендер» «вернулись к выполнению задач по сопровождению», передает ТАСС.

Напомним, ситуация в регионе обострилась из-за авианалетов США. В ходе одной из американских операций был убит командующий спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.





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Последнее: Корабли британских ВМС возобновят сопровождение судов торгового флота страны в Ормузском проливе, сообщил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. Уоллес «распорядился», чтобы корабли «Монтроуз» и «Дифендер» «вернулись к выполнению задач по сопровождению», передает ТАСС. Напомним, ситуация в регионе обострилась из-за авианалетов США. В ходе одной из американских операций был убит командующий спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции […]