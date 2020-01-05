Мнение: Донецкие номера

C 1 января в Донецкой Народной Республики начали действовать ограничения на использование украинских автомобильных номеров на территории народной республики.

В «МВД» «ДНР» заявили, что «транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины и других государств, прошедшие обязательную регистрацию, должны эксплуатироваться на территории ДНР с номерными знаками и регистрационными документами, выданными подразделениями МРЭО ГАИ МВД ДНР», сообщает РПД «Донецкие новости».

«Для физических лиц, зарегистрированных на территории ДНР и эксплуатирующих транспортные средства, зарегистрированные на территории других государств (за исключением Украины), обязательная регистрация транспортных средств проводится в течение 10 дней с момента пересечения границы ДНР на срок, указанный в таможенных документах», – утверждают в «республике».

Там добавляют, что транспортные средства, «находящиеся в международном движении на территории ДНР более 3-х месяцев, должны быть временно зарегистрированы в МРЭО ГАИ МВД ДНР».

В «республике» угрожают водителям штрафами и задержанием транспортного средства. «За управление транспортным средством, не прошедшим обязательную регистрацию, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от 340 до 510 руб. (от 130 до 195 грн по местному курсу на 03.01.2020 – ред.), при этом транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку», – уверяют в «ДНР».

«Повторное в течение года совершение данного правонарушения влечет за собой наложение штрафа в размере от 510 до 1020 руб. (от 195 до 391 грн ) также с временным задержанием транспортного средства на специальную площадку», – добавляют там.

http://donbass.ua/news/region/2020/01/04/v-dnr-nazvali-shtrafy-za-ukrainskie-nomera-na-avto.html — цинк

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Ниже, украинские жалобы на эту практику.

Сегодня, 1 января, в «ДНР» задерживают водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера. Как передают «Донецкие новости», об этом сообщают местные жители.

Они отмечают, что представители «ГАИ ДНР» не разрешают передвигаться с украинскими номерными знаками, даже если машина зарегистрирована в «ДНР» и водитель имеет «республиканский» техпаспорт.

Если в багажнике имеется в наличии «республиканский» номер – заставляют менять тут же. При отсутствии таковых – некоторых водителей задерживают и отвозят в местные отделения «полиции».

При этом «полицию» не интересуют пояснения, что водитель направляется, например, на контрольный пункт пропуска (КПП) «ДНР» для пересечения линии разграничения и поездки на подконтрольную Украине территорию.

В частности, такая ситуация отмечается в Донецке. Представители «ГАИ», например, стоят в районе торгово-развлекательного центра «Золотое кольцо» – здесь транспортная развязка на выезд из города в направлении линии разграничения. Другие «гаишники» находятся при повороте на центральную автостанцию (в народе – «Яма») – здесь «ловят» тех, кто возвращается в Донецк с подконтрольной территории, соответственно, с украинскими госномерами.

«На "Золотом кольце" в 13:40 (по московскому времени) гайцы тормозили всех на украинских номерах. И не важно – есть регистрация ДНР на авто или нет. Если нет с собой республиканских номеров – то всех в райотдел», – рассказал один из дончан, ставший свидетелем ситуации.

«Знакомого в обед в центре забрали в райотдел. Регистрация есть, номера не повесил», – подтверждает житель, публикующийся в соцсетях под ником «Orion».

«Сегодня останавливали и требовали поменять номера прямо на месте или забирают в райотдел. После продолжительного спора, что все же регистрация имеется, – отпустили без смены номеров», – подтверждает Александр, который сегодня направлялся из Донецка на подконтрольную Украине территорию.

В отделениях «полиции» составляют «протокол», снимают опечатки пальцев и пр. «Кто на украинских номерах едет по Донецку – забирают в ровд! Техпаспорт показать не катит…. В ровд – пальчики, заявление, 2 с лишним часа проторчал», – рассказал дончанин Олег.

Также останавливают в Донецке в районе площади Ленина. «Сегодня тормознули на площади Ленина . Техпаспорт не прокатил. Предложили, чтобы кто-то привез мне республиканские номера. Отпустили, наверное, из-за детей в машине», – делится Дмитрий.

Ситуацией обеспокоена и жительница Донецка Людмила. К ней сегодня с подконтрольной территории должен приехать на своем автомобиле сын. Женщина возмущается, что на КПП «ДНР», расположенных на линии разграничения, для таких случаев не предусмотрена выдача хотя бы каких-то временных разрешений. «Например, как на всех цивилизованных таможнях – оформляется временное разрешение на проезд. Человек не живет в ДНР… Все сделали, чтобы "любить" родной город!!! Сын приехал на неделю к матери, какая регистрация??? Например, можно же сделать, как в цивилизованном мире – на таможне заплатить декларацию за пребывание, как при выезде в Россию из Донецка, так из Украины в Донецк. Почему как положено не соблюдать Права Человека?!», – возмущается женщина.

Как пояснили остановленным водителям представители «ГАИ ДНР», такая ситуация с номерными знаками продлится до 8 января – на период пока в «республике» отменили действие комендантского часа. «До 8 января без регистрации ДНР ездить запрещено! Цитата: "Обращаем внимание, что запрещено нахождение граждан в общественных местах без документов, удостоверяющих личность, а также движение транспорта, за исключением транспортных средств, зарегистрированных на территории ДНР, РФ, и транспорта, имеющего соответствующий пропуск"», – поясняет Александр, которому сегодня все-таки удалось избежать задержания в «ровд».

«В приказе Пушилина написано, что на время отмены комендантского часа – усилить контроль на всей территории ДНР. Вот гайцы и подсуетились, они же самые отмороженные. Типа ездил в Украину, что ты там делал, ну и т. д. Одним словом, кошмарят», – отмечает «Buchkowsky».

Напомним, до 31 декабря в «ДНР» разрешали водителям ездить с украинскими госномерами, но с условием, что автомобиль перерегистрирован в «республике» и на него есть местные «документы».

https://dnews.dn.ua/news/738107

Как не трудно догадаться, украинские номера запрещают как раз для того, чтобы впихнуть Донбасс обратно на Украину.

Для неверующих. Официальное сообщение МВД ДНР https://mvddnr.ru/news/transport-zaregistrirovannyy-v-mreo-gai-mvd-dnr-dolzhen-ekspluatirovatsya-na-territorii

Источник: Colonel Cassad

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