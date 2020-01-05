Участники «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян помирились после ссоры в новогоднюю ночь

Одна из наиболее ярких участниц скандального реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно на странице в Instagram пояснила о примирении с Иосифом Оганесяном. Пара серьёзно поссорилась прямо в новогоднюю ночь, что испортило праздничное настроение и «потрепало нервы».

Саша Черно опубликовала фото супруга, сидящего на диване и внимательно изучающего какие-то документы. Участница «Дом-2» объяснила, что они с Иосифом Оганесяном, наконец-то, помирились, и теперь он читает «написанное о ребенке», вероятно, результаты УЗИ. Ссора между влюблёнными, как пояснила Черно, произошла в новогоднюю ночь. Причиной стала некая конфликтная ситуация, за которую обиженный муж «изощрённо» отомстил, веселясь с друзьями в ресторане, в то время как жена плакала в одиночестве.



Участница телестройки заметила, что в семье лучше не доводить ситуации до ссор и стараться всё вместе оговаривать. После примирения Оганесян снова уделяет много внимания беременной жене, но при этом Саша Черно говорит, что у неё «остался осадок» из-за испорченного Нового года, а её «мстительная натура» не может быстро забывать обиды и требует «справедливости».

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Последнее: Одна из наиболее ярких участниц скандального реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно на странице в Instagram пояснила о примирении с Иосифом Оганесяном. Пара серьёзно поссорилась прямо в новогоднюю ночь, что испортило праздничное настроение и «потрепало нервы». Саша Черно опубликовала фото супруга, сидящего на диване и внимательно изучающего какие-то документы. Участница «Дом-2» объяснила, что они с Иосифом Оганесяном, […]