В городах США состоялись антивоенные митинги

04.01.2020, 23:58, Новости дня

Антивоенные митинги состоялись в городах США на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, сообщают информационные агентства.

В Вашингтоне сотни людей приняли участие в демонстрации у Белого дома. От властей США потребовали отказаться от любого рода боевых действий, а также от санкций против Ирана. Участники акции призвали не допустить Третью мировую войну и вывести американские войска из стран Ближнего Востока, передает ТАСС.

Американская актриса Джейн Фонда, которая проводит серию несанкционированных экологических акций, заявила: «Выступления против изменения климата и против войн являются одним и тем же». Она предположила, что война с Ираном, как и большинство войн, может начаться из-за нефти. 

Кроме того, демонстранты повторили требования у здания Trump Organization.

В Нью-Йорке состоялось шествие на площади Таймс-сквер. Люди несли в руках флаги Ирана и портреты Сулеймани, передает РИА «Новости».

По всей стране, по словам организаторов, проходят свыше 70 аналогичных демонстраций.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США и Иран оказались на пороге войны.



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Последнее: Антивоенные митинги состоялись в городах США на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, сообщают информационные агентства. В Вашингтоне сотни людей приняли участие в демонстрации у Белого дома. От властей США потребовали отказаться от любого рода боевых действий, а также от санкций против Ирана. Участники акции призвали не допустить Третью мировую войну и вывести американские […]

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