В Ровно в многоэтажке произошел взрыв

В Ровно 4 января в многоквартирном жилом доме произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ровенской области.
Отмечается, что в квартире на первом этаже девятиэтажного дома взорвалась воздушно-газовая смесь в газовом котле. На место происшествия были направлены два дежурных отделения спасателей, одно отделение пожарно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Ровенской области.
«Из-за сильного задымления пожарные провели эвакуацию 14 жителей с верхних этажей из которых четверо детей. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожена оконная рама и повреждена мебель кухни. Квартиру было полностью спасено от уничтожения огнем», – говорится в сообщении ГСЧС.
На данный момент устанавливаются причина пожара и причиненный материальный ущерб.
Рівне: під час пожежі в багатоквартирному житловому будинку рятувальники евакуювали 14 людей з яких 4 дітей 04 січня…
Posted by Головне управління ДСНС у Рівненській області on Laupäev, 4. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Ровно 4 января в многоквартирном жилом доме произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ровенской области. Отмечается, что в квартире на первом этаже девятиэтажного дома взорвалась воздушно-газовая смесь в газовом котле. На место происшествия были направлены два дежурных отделения спасателей, одно отделение пожарно-спасательной части аварийно-спасательного […]
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