В Ровно в многоэтажке произошел взрыв

04.01.2020, 23:54, Новости дня

В Ровно 4 января в многоквартирном жилом доме произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

Отмечается, что в квартире на первом этаже девятиэтажного дома взорвалась воздушно-газовая смесь в газовом котле. На место происшествия были направлены два дежурных отделения спасателей, одно отделение пожарно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Ровенской области. 

«Из-за сильного задымления пожарные провели эвакуацию 14 жителей с верхних этажей из которых четверо детей. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожена оконная рама и повреждена мебель кухни. Квартиру было полностью спасено от уничтожения огнем», – говорится в сообщении ГСЧС.

На данный момент устанавливаются причина пожара и причиненный материальный ущерб.

Рівне: під час пожежі в багатоквартирному житловому будинку рятувальники евакуювали 14 людей з яких 4 дітей 04 січня…

Posted by Головне управління ДСНС у Рівненській області on Laupäev, 4. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Ровно 4 января в многоквартирном жилом доме произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ровенской области. Отмечается, что в квартире на первом этаже девятиэтажного дома взорвалась воздушно-газовая смесь в газовом котле. На место происшествия были направлены два дежурных отделения спасателей, одно отделение пожарно-спасательной части аварийно-спасательного […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика