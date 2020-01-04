CBS News — экс-глава ЦРУ предрёк гибель американских граждан в ответ на ликвидацию Сулеймани

Из-за ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани погибнут мирные американские граждане, заявил в интервью CBS News бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл. Он выразил уверенность в том, что Тегеран посредством своих союзников и подконтрольных сил устроит охоту на гражданских. Кроме того, по его мнению, Иран также попытается убить какого-нибудь высокопоставленного американского чиновника.



Reuters

Майкл Морелл, который в своё время занимал пост исполняющего обязанности директора ЦРУ и заместителя директора ЦРУ, заявил в интервью CBS News, что смерть иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в результате атаки американского беспилотника, приведёт к «гибели американских мирных граждан».

«Сулеймани был злым гением. На его руках много американской крови. Без него мир стал лучше. Но проблема заключается в том, что за это придётся дорого заплатить. Во-первых, в результате этого погибнут американцы, погибнут американские мирные граждане. Возможно, это произойдёт в ближайшие несколько дней там, где у Ирана есть подконтрольные ему силы. Самым вероятным местом станет Ирак, но это также может произойти и в Ливане, Бахрейне и прочих странах Ближнего Востока», — отметил Морелл.

Он также подчеркнул, что если Тегеран захочет ответить «рационально» на убийство главы спецподразделения «Кудс», то он не станет наносить военный удар по американским силам, поскольку в этом случае потерпит поражение.

Как предположил Морелл, Иран, скорее всего, скажет своим союзникам и ставленникам в регионе начать охоту на гражданских.

По словам бывшего главы ЦРУ, убийство Сулеймани — это прецедент, и теперь даже высокопоставленные чиновники могут стать жертвами этого гибридного, но пока ещё невоенного противостояния.

«На своё усмотрение они выберут место и время для проведения террористической атаки, чтобы убить какого-нибудь высокопоставленного американского чиновника», — предположил Морелл.

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