В Приморье стоматолог сломал пальцы маме ребенка, которому он отказал в медпомощи

СК начал проверку.
Следственное управление СКР по Приморскому краю начало доследственную проверку после конфликта врача стоматологической поликлиники и матери маленького пациента, в ходе которого стоматолог применил силу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.
Накануне в Уссурийске стоматолог не захотел оказать ребенку экстренную медпомощь, а когда его мать потребовала от него письменного отказа, попытался вырвать у нее телефон и сломал ей два пальца, сообщает издание «Вести». Врачу не понравилось, что гражданка пытается снимать происходящее на камеру.
Все это время ребенок находится на руках у матери. По данным издания, гражданка также получила сотрясение мозга.
«Факт нанесения телесных повреждений пациенту подтвердился. Все материалы, в том числе видеозапись, переданы в следственные органы. Дальнейшие решения будут принимать именно органы следствия», — сообщили изданию в региональном Минздраве.
Источник: Новая газета
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