Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке

04.01.2020, 23:26, Новости дня

СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

Удары были нанесены по штабу в городе Эль-Каиме рядом с иракско-сирийской границей. Как информирует канал «Аль-Хадас», есть погибшие и пострадавшие, передает ТАСС.

Напомним, после американских авиаударов члены «Аль-Хашд аш-Шааби» ворвались в посольство США. 

Позднее члены ополчения погибли в результате операции США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.

В пятницу в «Аль-Хашд аш-Шааби» заявили, что по медикам ополчения был нанесен авиаудар в Эт-Таджи. Американская коалиция заверила, что не проводила авиаударов в указанном районе. Вооруженные силы Ирака также опровергли авиаудар по шиитскому ополчению.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Корабли британских ВМС возобновят сопровождение судов торгового флота страны в Ормузском проливе, сообщил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. Уоллес «распорядился», чтобы корабли «Монтроуз» и «Дифендер» «вернулись к выполнению задач по сопровождению», передает ТАСС. Напомним, ситуация в регионе обострилась из-за авианалетов США. В ходе одной из американских операций был убит командующий спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика