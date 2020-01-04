Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке

СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
Удары были нанесены по штабу в городе Эль-Каиме рядом с иракско-сирийской границей. Как информирует канал «Аль-Хадас», есть погибшие и пострадавшие, передает ТАСС.
Напомним, после американских авиаударов члены «Аль-Хашд аш-Шааби» ворвались в посольство США.
Позднее члены ополчения погибли в результате операции США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.
В пятницу в «Аль-Хашд аш-Шааби» заявили, что по медикам ополчения был нанесен авиаудар в Эт-Таджи. Американская коалиция заверила, что не проводила авиаударов в указанном районе. Вооруженные силы Ирака также опровергли авиаудар по шиитскому ополчению.
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