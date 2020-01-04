Ученые: «Даже небольшая доза аспирина может вызвать кровоизлияние в мозг»

Даже небольшая доза аспирина может вызвать кровоизлияние в мозг, считают исследователи из Тайваня. Они выступают с призывом отказаться от профилактики заболеваний сердца и сосудов с помощью этого лекарства.

Совместное исследование со специалистами США убедило представителей Чан Гунского университета прийти к заключению, что низкая дозировка препарата от 75 до 100 мг не устраняет риск развития внутричерепного кровоизлияния. Потенциальная угроза ацетилсалициловой кислоты значительно выше той пользы, которую аспирин может принести организму. Особенно серьёзные проблемы он доставляет людям с низким индексом массы тела.

К такому же выводу пришли исследователи в АНА. Специалисты Американской кардиологической ассоциации выступили с рекомендациями исключить употребление аспирина для предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний. Препятствуя атеротромбозу, он увеличивает вероятность внутренних кровотечений, особенно в ЖКТ, считают они. Такие побочные эффекты, угрожающие жизни и здоровью человека, допускать нельзя.



В профилактических целях медики советуют обратить внимание на употребление куркумы. Пигмент специи куркумин помогает при лечении воспалительных процессов, а кора белой ивы является природным источником салициловой кислоты.

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