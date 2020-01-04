Украина выдала «ДНР» гражданина Беларуси в рамках обмена удерживаемыми лицами – СМИ

В рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала незаконному вооруженному формированию «ДНР» гражданина Беларуси Дмитрия Новикова, который был задержан в 2018 году по подозрению в создании террористической организации.

Об этом, ссылаясь на данные информированного источника, 2 января сообщило «Радыё Свабода».

По данным радиостанции, перед обменом Дружковский городской суд Донецкой области выпустил Новикова из-под стражи под личное обязательство.

Суд в Дружковке начал рассматривать дело гражданина Беларуси 19 сентября 2019 года, сообщало «Радыё Свабода». Согласно обвинительному акту, который огласил во время заседания прокурор, Новикова подозревали в создании террористической организации, ведении агрессивной войны и неоднократном нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины. В случае признания вины ему грозило до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, Новиков присоединился к «ДНР» в 2014 году через группу в соцсетях. «Контракт» с боевиками он подписал уже в оккупированном Донецке, на стороне «ДНР» в составе батальона «Сомали» участвовал в боях за донецкий аэропорт.

10 августа 2018 года был задержан украинскими правоохранителями на подконтрольной Киеву территории.

«На своих должностях в незаконных вооруженных формированиях Новиков участвовал в боевых действиях против Украины и гражданского населения. Выполнял роль помощника в ведении агрессивной войны России против Украины по предварительному сговору с группой лиц», – говорил прокурор во время заседания суда.

Свою вину в суде Новиков не признавал.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса состоялся 29 декабря 2019 года. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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