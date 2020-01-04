Мнение: Путин не стал обсуждать с Лукашенко поставки нефти

Путин не стал обсуждать с Лукашенко поставки нефти

Обсуждать это будут с нынешним белорусским президентом Козак и Бабич

Лукашенко 30 декабря позвонил Президенту, потребовал контракт по газу и нефти. Аппелировал, что даже с Украиной Россия заключила газовый контракт. Президент ответил, что это не в его компетенции и отправил в правительство, сообщает ТГ-канал «Незыгарь».

31 декабря Лукашенко позвонил премьеру Медведеву. Дмитрий Анатольевич напомнил про дорожные карты и процитировал реплику Лукашенко из недавнего интервью, где он пообещал закупать нефть в Польше. Медведев спросил почему Лукашенко звонит по этому вопросу в Москву, а не премьер-министру Польши.

Лукашенко бросил трубку и позвонил Президенту. Начал шантажировать, что начнёт несанкционированный отбор газа. Его переключили на Новака. За пару часов до конца года подписали временный контракт на два месяца по газу.

Лукашенко поклялся Президенту, что до конца февраля подпишет дорожные карты по углубленной интеграции. По нефти пока не договорились. Лукашенко предложили покупать нефть через другие страны, раз его не устраивают российские цены.

Лукашенко в жёсткой форме предупредили о последствиях в случае попыток несанкционированного отбора транзитной нефти.

Вопросами заключения новых контрактов по поставкам нефти занимаются Дмитрий Козак и Михаил Бабич. Лукашенко пока отказался с ними встречаться. Требует встречи с Президентом.

Но в России выходные.

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Источник: Конт

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