Кудрявая Екатерина Варнава станцевала под песню Джорджа Майкла

04.01.2020, 23:04, Разное

Актриса Екатерина Варнава с кудрявыми волосами решила станцевать под композицию Джорджа Майкла. Соответствующее видео появилось на странице участницы Comedy Woman в соцсети Instagram.
На коротком ролике знаменитость позировала перед камерой с накрученными волосами. Актриса предстала перед поклонниками в длинном розовом платье с глубоким декольте. Во время звучания песни юмористка выполняла неповоротливые движения. В подписи к посту Варнава написала лишь одно слово – «Тепленькая».

Помимо обычных интернет-пользователей комментарии под видео оставляли и российские знаменитости, например, Татьяна Навка. Подписчики назвали актрису «танцующей женщиной», а некоторые даже сравнили с Аллой Пугачевой, так как они схожи в плане ярких нарядов и пышных причесок.



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Последнее: Актриса Екатерина Варнава с кудрявыми волосами решила станцевать под композицию Джорджа Майкла. Соответствующее видео появилось на странице участницы Comedy Woman в соцсети Instagram. На коротком ролике знаменитость позировала перед камерой с накрученными волосами. Актриса предстала перед поклонниками в длинном розовом платье с глубоким декольте. Во время звучания песни юмористка выполняла неповоротливые движения. В подписи к […]

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