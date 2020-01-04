Вице-президента США уличили в попытке оклеветать Сулеймани

04.01.2020, 22:58, Новости дня

Издание Los Angeles Times уличило вице-президента США Майка Пенса в том, что он необоснованно пытается связать иранского генерала Касема Сулеймани с терактами 11 сентября 2001 года.

Пенс заявил, что Сулеймани якобы помог «тайно отправить в Афганистан 10 из 12 террористов, которые совершили террористические акты», передает РЕН ТВ.

Доцент Усама Халил из Сиракузского университета напомнил, что террористов было 19. В команде вице-президента заявили, что Пенс говорил только о прошедших через Афганистан.

Профессор социологии в Дартмутском колледже Мисах Парса указал на отсутствие доказательств утверждения Пенса.

Los Angeles Times подчеркивает, что Иран – в основном шиитская строна, а большинство террористов были из суннитской Саудовской Аравии, которая достаточно враждебна настроена по отношению к Ирану. 

«Кроме того, боевики были частью «Аль-Каиды» с суннитами-экстремистами», – сказано в сообщении.

В «Отчете комиссии 9/11» также нет указаний на Сулеймани. Нет и свидетельств того, что Иран или «Хезболла» были в курсе готовящегося теракта. 

Халил видит «мало смысла как с религиозной, так и с политической точки зрения» в предположениях, что Сулеймани якобы сотрудничал с радикальными суннитами.



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Последнее: Издание Los Angeles Times уличило вице-президента США Майка Пенса в том, что он необоснованно пытается связать иранского генерала Касема Сулеймани с терактами 11 сентября 2001 года. Пенс заявил, что Сулеймани якобы помог «тайно отправить в Афганистан 10 из 12 террористов, которые совершили террористические акты», передает РЕН ТВ. Доцент Усама Халил из Сиракузского университета напомнил, что […]

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