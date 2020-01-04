Вице-президента США уличили в попытке оклеветать Сулеймани

Издание Los Angeles Times уличило вице-президента США Майка Пенса в том, что он необоснованно пытается связать иранского генерала Касема Сулеймани с терактами 11 сентября 2001 года.
Пенс заявил, что Сулеймани якобы помог «тайно отправить в Афганистан 10 из 12 террористов, которые совершили террористические акты», передает РЕН ТВ.
Доцент Усама Халил из Сиракузского университета напомнил, что террористов было 19. В команде вице-президента заявили, что Пенс говорил только о прошедших через Афганистан.
Профессор социологии в Дартмутском колледже Мисах Парса указал на отсутствие доказательств утверждения Пенса.
Los Angeles Times подчеркивает, что Иран – в основном шиитская строна, а большинство террористов были из суннитской Саудовской Аравии, которая достаточно враждебна настроена по отношению к Ирану.
«Кроме того, боевики были частью «Аль-Каиды» с суннитами-экстремистами», – сказано в сообщении.
В «Отчете комиссии 9/11» также нет указаний на Сулеймани. Нет и свидетельств того, что Иран или «Хезболла» были в курсе готовящегося теракта.
Халил видит «мало смысла как с религиозной, так и с политической точки зрения» в предположениях, что Сулеймани якобы сотрудничал с радикальными суннитами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Издание Los Angeles Times уличило вице-президента США Майка Пенса в том, что он необоснованно пытается связать иранского генерала Касема Сулеймани с терактами 11 сентября 2001 года. Пенс заявил, что Сулеймани якобы помог «тайно отправить в Афганистан 10 из 12 террористов, которые совершили террористические акты», передает РЕН ТВ. Доцент Усама Халил из Сиракузского университета напомнил, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Опубликованы фотографии обновленного лифтбэка Kia Stinger / 27 декабря
- На американском сегменте МКС после нескольких месяцев поломки починили туалет / 13 декабря
- Россия продает Украине электроэнергию дешевле, чем своему населению – СМИ / 29 ноября
- «Не рожайте рабов для этой страны»: Алена Водонаева дала совет россиянкам / 27 декабря
- Названы сроки появления в РФ цифровых школьных аттестатов / 12 декабря
- Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн / 14 декабря
- CNN — на саммите НАТО мировых лидеров подловили на том, как они потешаются над Трампом / 4 декабря
- Захарова прокомментировала готовность Украины «принять пару областей РФ» / 2 декабря