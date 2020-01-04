Мнение: Инфляция-2019. Итоги. Жадность и безразличие

Скачок инфляции из-за роста НДС в январе 2019 прогнозировался. И он произошел. Причем начался задолго до повышения самого налога — осенью 2018 (см. 📸).

Стоит напомнить, что на подавляющее большинство продовольственных товаров применяется льготная ставка, и она в январе 2019 не изменилась. Предполагалось, что это сдержит рост цен на продовольствие. По факту — нет. Именно продукты подорожали быстрее и сильнее остальных товаров (летнее падение цен на еду — сезонное).

Это произошло потому, что торговля перекладывала убытки из-за роста НДС не на те товары, которые реально подорожали в опте, а на те, спрос на которые мало зависит от цены. От покупки подорожавшей одежды человек может отказаться или перенести ее на следующий сезон. Но кушать-то надо постоянно… Давление издержек из-за скачка налога размазалось на все товары, включая и еду.

Скачок инфляции в конце 2018 — начале 2019 удалось быстро обуздать. За счет чего?

За счет ограничения доходов населения. А также сдерживания роста его кредитования. У людей просто нет денег на покупки. Ценам некуда расти — они уперлись в потолок ограниченного спроса.

В I-II кварталах даже Росстат показывал спад реальных доходов населения. Потом он поиграл с базой 2018 года и формально показал рост показателя в 4 раза (https://t.me/SerpomPo/4850) — до 0,8% за 9 мес. (к 9 мес.2018-го). Путин с радостью подхватил новые цифры… Вот только это чисто счетный феномен, игры со статистикой, богаче от этого россияне не стали.

А сокращение кредитования привело к обвалу ипотеки (https://t.me/SerpomPo/4734), а также продаж и производству автомобилей (https://t.me/SerpomPo/4846).

Да, инфляцию власти сдержали. Чем Путин сильно гордился («Это уникальный результат. В нашей новейшей истории ничего подобного не было»).

Но чем тут гордиться-то?

Во-первых, это произошло за счет людей — они стали жить хуже, какие бы цифры там ни рисовал Росстат. «Заморожена» до 2022 года индексация пенсий работающим и накопительная пенсия, повышен пенсионный возраст, социальные стандарты не пересматриваются уже десятилетие, МРОТ на уровне прожиточного минимума — это позор, должно быть хотя бы 1,5-2 минимума. Многие соцпособия смехотворны. Пенсии малы. Список можно продолжать долго…

Во-вторых, не стоит забывать, что в скачке инфляции виноваты именно власти, поднявшие налоги. Без всякой на то нужды, учитывая нефтяные сверхдоходы и запланированный заранее огромный профицит бюджета.

И, в-третьих, это путь в никуда. Повышение цен, а потом сдерживание их путем ограничения платежеспособного спроса населения приводит к резкому торможению экономики, что показывают самые чувствительные индикаторы — покупки недвижимости и товаров длительного пользования (в частности автомобилей).

Другого пути кроме ускорения роста доходов населения для увеличения темпов экономического роста нет.

Сейчас, да и в 2018 году, было очевидно, что никакой нужды в повышении налогов нет. Потому что это привело к скачку цен. Борьба с ним происходила за счет сдерживания доходов населения. А это привело к концу года к новому экономическому провалу из-за ограниченного конечного спроса.

И сейчас мы в этом тупике. Выходить из него президент думает не путем роста реальных доходов людей (чтобы он там ни говорил (https://t.me/SerpomPo/4894)), а путем траты денег на нацпроекты, на инвестиции. В 2019 это не получилось. Не получится и в 2020. Не получится и потом. Потому что без роста конечного спроса со стороны людей, роста их доходов экономика работать не будет.

Зачем все-таки были повышены налоги и пенсионный возраст?

Правильный вопрос — не зачем, а почему. А ответ таков: потому что Путин победил на выборах.

Он мог делать после выборов все, что захотел. И что он захотел? «Отжать» у людей денег на свои геополитические игры, военные игрушки и дать заработать своим друзьям. А люди потерпят, потом еще потерпят, ну, а потом — сразу «в рай». Люди ему безразличны. Он президент — не всех россиян, а президент своих друзей. А друзья эти очень жадные…

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Источник: СерпомПо

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