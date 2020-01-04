Мнение: Церемония прощания с Сулеймани

В Багдаде сегодня проходит церемония прощания с Кассемом Сулеймани, Абу Мухандисом и другим, которые были вчера убиты американцами.

Церемония проходила под постоянные скандирования "Смерть Америке". Это к вопросу о том, что "что-то закончится".



Премьер-министр Ирака Махди.



Бывший премьер-министр Ирака Аль-Малики.



На заднем плане можно заметить Махди и лидера блока ФАТХ Аль-Амири, который занял место Мухандиса.



Табатабаи, один из руководитель шиитской организации "Асаиб Ахль-аль-Хак", которую США вчера включили в список "террористических организаций".

Про развитие событий в Ираке отдельно будет материал.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: В Багдаде сегодня проходит церемония прощания с Кассемом Сулеймани, Абу Мухандисом и другим, которые были вчера убиты американцами.Церемония проходила под постоянные скандирования "Смерть Америке". Это к вопросу о том, что "что-то закончится". Премьер-министр Ирака Махди. Бывший премьер-министр Ирака Аль-Малики. На заднем плане можно заметить Махди и лидера блока ФАТХ Аль-Амири, который занял место Мухандиса. Табатабаи, […]