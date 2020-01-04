Наука: Почему ожоги от пара так сильно болят

Эпидермис пропускает капельки пара к нижним слоям кожи, которые, перегревшись, не могут быстро избавиться от накопившегося тепла.

У паровых ожогов есть странная особенность: на коже пар часто не оставляет никаких видимых повреждений, однако обожженное место довольно сильно болит. Но нам-то кажется, что боль должна соответствовать ране – чем больше рана, тем сильнее боль, чем меньше рана, тем боль слабее. Как тогда получается, что у нас болят невидимые ожоги?

Как мы знаем, нашу кожу можно разделить на три слоя: самый верхний, постоянно обновляющийся эпидермис, под ним – дерма, в которой сидит множество иммунных клеток и которая питает эпидермис, и гиподерма, или подкожная жировая клетчатка, которую иногда объединяют с дермой в один слой. (У эпидермиса и дермы тоже есть слои, но сейчас они для нас не важны.)

Сотрудники из исследовательского института Empa, Швейцария, пишут в своей статье в Scientific Reports, что эпидермис, хотя и должен защищать кожу от всех внешних воздействий, пропускает пар сквозь себя к дерме. Здесь капли пара конденсируются, выделяя энергию, которая обжигает чувствительную дерму. Так и получается, что мы получаем ожог при целом эпидермисе.

Срез кожи через эпидермис и дерму

Исследователи экспериментировали со свиной кожей, которую обрабатывали горячим паром, а потом с помощью рамановской спектроскопии смотрели, как вода проникает в кожу. Оказалось, что буквально в первые 15 секунд вода появлялась во всех кожных слоях – все потому, что эпидермис ее пропускал внутрь сквозь свои поры.

Лишь после того, как сам эпидермис напитывался водой и его поры становились меньше, пар переставал проходить через него, но к этому времени дерма уже получала ожог. Любопытно, что если на кожу действовали сухим жаром, она прогревалась медленнее, и внутренние слои тоже нагревались медленнее – то есть все дело действительно было в том, что пар доставлял тепло вглубь кожи.

Но на этом история не заканчивается. Дерма могла бы легко отдать тепло наружу, однако теплопроводность эпидермиса не очень велика, так что дерме приходится остывать медленно, что естественно добавляет ей и боли, и повреждений.

С учетом всего этого можно было бы создать какие-нибудь средства защиты, специально против ожогов от пара. Что же до бытовых советов, то если кому-то не повезло и он обжегся, например, паром от кипящего чайника, нужно побыстрее остудить обожженное место в холодной воде, причем остужать нужно подольше, чтобы помочь коже избавиться от тепла, заключенного в ее внутренних слоях.

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Последнее: Эпидермис пропускает капельки пара к нижним слоям кожи, которые, перегревшись, не могут быстро избавиться от накопившегося тепла. У паровых ожогов есть странная особенность: на коже пар часто не оставляет никаких видимых повреждений, однако обожженное место довольно сильно болит. Но нам-то кажется, что боль должна соответствовать ране – чем больше рана, тем сильнее боль, чем меньше […]