Наука: Решающее открытие? Обнаружена ископаемая нервная система возрастом сотни миллионов лет

Большинство палеонтологов не надеется, что когда-либо в окаменелостях им удастся обнаружить остатки нервной системы. Считается, что нейроны слишком уязвимы и разлагаются задолго до того, как начинается окаменение.

Однако в последние годы появилось несколько научных работ, в которых речь шла о следах нервной ткани в ископаемых, относящихся к кембрийскому периоду.

Долгая дорога к нервам

Так, в 2013 году группа палеонтологов, работавших под руководством Николаса Штраусфельда (Nicholas Strausfeld) из Аризонского университета, опубликовала описание удивительной находки. В найденном в Китае ископаемом членистоногом из рода алалкоменей (Alalcomenaeus) исследователи обнаружили нечто, что посчитали остатками нервной ткани.

Далеко не все эксперты согласились с такой трактовкой данных. Скептики отмечали, что такие следы могли образоваться благодаря природным процессам, не имеющим отношения к анатомии животного.

В 2014 году команда Штраусфельда описала ещё одну окаменелость со следами нервной системы, но исследователям снова не удалось убедить критиков.

В 2016 году другая группа во главе с Хавьером Ортегой-Эрнандесом (Javier Ortega-Hernández) из Гарвардского университета опубликовала данные о новой находке. Но и её многие эксперты не признали достаточно убедительной.

Реконструкция анатомии древнего членистоногогоРешающее открытие?

Теперь опубликованы доказательства, которые, возможно, станут решающими. Ортега-Эрнандес и его коллеги описали в новой работе сразу две находки.

В материале издания Live Science Штраусфельд называет новую работу группы Ортеги-Эрнандеса (в которой сам комментатор не принимал участия) приятным подтверждением результатов более ранних исследований. Статья позволяет снять множество возражений, выдвигавшихся против предыдущих публикаций, отмечает исследователь.

Речь снова идёт о кембрийских животных из рода алалкоменей. Один из исследованных образцов был недавно найден авторами в США. Другой происходит из той же местности, но был обнаружен ещё в 1990-е годы.

Палеонтологи обнаружили в составе первой окаменелости пятна, по форме и расположению весьма напоминающие остатки центральной нервной системы. Эксперты разглядели нервную цепь, идущую вдоль всего тела, парные нервы и отдельные ганглии.

Особенно важно, что эти линии были симметричны и вели прямо к тем местам, где у древнего животного, вероятно, располагались его четыре глаза. Отмечается, что нервная система доисторического членистоногого похожа на свой аналог у современных пауков, скорпионов и некоторых других животных.

Химический анализ показал, что в составе этих потемнений много углерода. Это прекрасно согласуется с гипотезой, что речь идёт об остатках нервной ткани, которая, как известно, особенно богата липидами.

Второй исследованный образец показал почти такую же картину. Авторы отмечают, что нервная система обоих экземпляров весьма похожа на обнаруженную у представителя рода алалкоменей, найденного в Китае.

Также любопытно, что все три образца схожи по условиям, в которых происходило окаменение. Учёные полагают, что сохранение нервной ткани стало возможным благодаря специфическим факторам. Таковым могло стать, например, сочетание подходящего уровня влажности с определённым сортом глины, запустившее процесс, напоминающий дубление кожи.

Сравнение образца, найденного в 1990-х годах (слева) и обнаруженного недавно (справа)Варианты всё ещё есть

Новая работа была представлена на суд экспертов совсем недавно, и её дорога к признанию не обещает быть лёгкой. Дело в том, что альтернативные сценарии возникновения подобных следов всё ещё не исключены.

Так, в 2018 году группа во главе с Цзяньни Лю (Jianni Liu) из Северо-Западного университета в Китае опубликовала интересное исследование. Речь в нём шла о том, как на кембрийских окаменелостях могут возникать пятна, которые легко принять за следы внутренних органов.

Исследовав около 800 окаменелостей, специалисты обнаружили, что примерно 10% из них содержит потемнения в области головы. Проанализировав их возможную природу, палеонтологи заключили, что всему виной могут быть биоплёнки из бактерий, а вовсе не остатки внутренних органов.

Некоторые из таких пятен чисто случайно могут приобрести очертания, схожие со структурой нервной системы, считают скептики.

"Мы высоко ценим усилия авторов по обоснованию своих результатов как обнаружения подлинной нервной ткани, но скептически относимся к данным, полученным только от двух окаменелостей, – выражает свою позицию Лю. – Новые данные всегда приветствуются, но, как мы отмечали ранее, мы были бы более убеждены, если бы анатомические особенности появлялись в согласованной форме на нескольких образцах независимо друг от друга".

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эпидермис пропускает капельки пара к нижним слоям кожи, которые, перегревшись, не могут быстро избавиться от накопившегося тепла. У паровых ожогов есть странная особенность: на коже пар часто не оставляет никаких видимых повреждений, однако обожженное место довольно сильно болит. Но нам-то кажется, что боль должна соответствовать ране – чем больше рана, тем сильнее боль, чем меньше […]