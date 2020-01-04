В окрестностях посольства США в Багдаде взорвалась ракета – СМИ

4 января как минимум одна ракета взорвалась невдалеке от посольства США в Ираке. Об этом телеканалу CNN сообщил источник в Иракской службе безопасности.

Взрыв произошел в «зеленой зоне» Багдада, где расположены парламент Ирака, правительственные здания и иностранные посольства, в том числе здание дипмиссии США, рассказал собеседник телеканала.

По данным Sky News Arabia, речь может идти о минометных снарядах.

Телеканал сообщает, что взрывов в центре Багдада было два: один – невдалеке от посольства США, второй – в районе Аль-Джадирия. В результате взрыва снаряда в Аль-Джадирия пострадали пять человек, отмечают журналисты.

Иракская армия проинформировала, что в районе авиабазы Балад, которую используют американские военные, также упало несколько ракет, отмечает CNN. Военные заявили, что жертв нет. Телеканал Al Arabiya, ссылаясь на руководство авиабазы, сообщил о троих пострадавших.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 4 января как минимум одна ракета взорвалась невдалеке от посольства США в Ираке. Об этом телеканалу CNN сообщил источник в Иракской службе безопасности. Взрыв произошел в «зеленой зоне» Багдада, где расположены парламент Ирака, правительственные здания и иностранные посольства, в том числе здание дипмиссии США, рассказал собеседник телеканала. По данным Sky News Arabia, речь может идти о минометных […]