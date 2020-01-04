После убийства американцами Сулеймани в Ираке объявлен траур

В Ираке объявлен траур в связи с убийством американцами иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, сообщило правительство Ирака.

Как сообщили власти страны в Twitter, и.о. главы правительства Ирака Адель Абдель Махди объявил трехдневный национальный траур, чтобы «почтить память мучеников, убитых американскими силами в Ираке ранее на этой неделе».

Напомним, глава Госдепа Майк Помпео утверждал, что иракские жители якобы радовались смерти Сулеймани. Издание New York Times назвало его заявление дезинформацией, а руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф назвал самого Помпео высокомерным клоуном.





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