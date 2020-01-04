СМИ рассказали истории легендарных платьев из советских фильмов

Платья, в которых играли в кино легендарные актрисы советских времен, сразу становились «писком» моды и оказывались в музеях. СМИ собрали коллекцию популярных нарядов, провоцировавших у многих женщин в СССР желание из воспроизвести для себя.

Вышедшая на экраны в 1956 году картина Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» сделала звездой Людмилу Гурченко. Ее образ, состоящий из пышных юбок и закрытого приталенного лифа, стал мечтой советских дам. Ходили слухи, что знаменитое темное платье для актрисы сшил Кристиан Диор, однако в реальности над нарядами трудилась команда художников по костюмам, создававшая стили для фильмов «Весна» и «ВОЛГА-Волга». Вот только одежда Гурченко не сохранились, хотя муфта белого цвета запомнилась многим модницам, как отметили СМИ. Через год вышла мультипликационная лента «Снежная королева» где принцесса подарила Герде такой же аксессуар.



На протяжении 44-х лет Новый год не обходится без «Иронии судьбы, или С легким паром!». Горчичное платье Барбары Брыльской полюбилось тогдашним девушкам. За несколько лет до выхода этой картины в аналогичном наряде Антонина Шуранова засветилась в «Опасном повороте». Алису Фрейндлих называли самой красивой «мымрой» советского кино. Она никогда не переживала по поводу одежды и помогала режиссёру искать самые вздорные костюмы для своей героини.



Светлана Светличная, сыгравшая соблазнительницу Анну Сергеевну в «Бриллиантовой руке», была очень хороша в коротком халате с меховой нашивкой, чем покорила многих мужчин и женщин. Только самые смелые и богатые дамы могли позволить себе в то время настолько откровенный образ. Стиль для супруги Александра Тимофеева Зины из ленты «Иван Васильевич меняет профессию» придумывал Вячеслав Зайцев. Платье-рубашка красного цвета считалось одним из самых провокационных нарядов.

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Последнее: Платья, в которых играли в кино легендарные актрисы советских времен, сразу становились «писком» моды и оказывались в музеях. СМИ собрали коллекцию популярных нарядов, провоцировавших у многих женщин в СССР желание из воспроизвести для себя. Вышедшая на экраны в 1956 году картина Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» сделала звездой Людмилу Гурченко. Ее образ, состоящий из пышных юбок […]