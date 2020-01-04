В 2017 году Трамп отругал подчиненных за пропущенный звонок от Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп отчитал тогдашнего советника по нацбезопасности Майкла Флинна и других подчиненных за невозможность принять звонок от Путина. Об этом говорится в новой книге американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса», пишет Business Insider».

Ссылаясь на от действующих и бывших американских официальных лиц, автор пишет, что 27 января 2017 года, через несколько недель после победы в президентской гонке, Трамп встречался с тогдашним британским премьером Терезой Мэй в Белом доме.

Во время обеда Мэй поинтересовалась у Трампа о том, звонил ли ему Путин. Президент США ответил отрицательно. Тогда Флинн, стоявший рядом ним, сказал, что президент России звонил несколько дней назад, но сотрудники администрации не смогли включить эти переговоры в рабочий график Трампа.

«Вы что шутите? Владимир Путин пытался мне позвонить, а вы не дали мне трубку? О чем вы думали?», – сказал Трамп.

Флинн попытался объяснить, что поступило много запросов на телефонные переговоры с Трампом, и потому в Белом доме пытаются «определить, с кем вы будете разговаривать».

Трамп назвал Путина «единственным человеком, который может нас уничтожить». Позже он вернулся к теме телефонного разговора с российским лидером и раскритиковал подчиненных.

Издание напоминает, что 28 января 2017 года телефонный разговор Трампа с Путиным все же состоялся.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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