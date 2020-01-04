Фанаты Lamborghini прокатились на настоящем суперкаре на Рождество

04.01.2020, 22:04, Разное

Фанаты, собиравшие реплику Lamborghini, получили на Рождество возможность прокатиться на настоящем суперкаре. Производители отметили, что они сделали такой подарок специально для преданных любителей марки.
Стерлинг Бэкус и его 12-летний сын Ксандер, которые проживают в городе Эри, штат Колорадо, являются поклонниками марки Lamborghini. В течение двух лет они собирают в своем гараже реплику Aventador SV. Идею подал младший член команды, а реализация практической части в основном производится руками старшего. Кузовные детали своего автомобиля энтузиасты напечатали на 3D-принтере и склеили между собой, для придания прочности конструкции их покрыли углеволокном. Двигается автомобиль с помощью 5,7-литрового твин-турбо V8 от Chevrolet Corvette 2003 года, который сочетается с трансмиссией от Porsche 911. От оригинального спорткара конструкторы взяли стекла, внешние зеркала заднего вида и рулевое колесо.

Представители компании решили поощрить поклонников марки и дать им возможность насладиться настоящим качеством Lamborghini. Однажды утром конструкторы-энтузиасты обнаружили вместо своей реплики оригинальную модель автомобиля. Об этом событии был снят рождественский ролик. Семья Бэкус смогла пользоваться машиной в течение нескольких дней.



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