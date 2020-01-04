Фанаты Lamborghini прокатились на настоящем суперкаре на Рождество

Фанаты, собиравшие реплику Lamborghini, получили на Рождество возможность прокатиться на настоящем суперкаре. Производители отметили, что они сделали такой подарок специально для преданных любителей марки.

Стерлинг Бэкус и его 12-летний сын Ксандер, которые проживают в городе Эри, штат Колорадо, являются поклонниками марки Lamborghini. В течение двух лет они собирают в своем гараже реплику Aventador SV. Идею подал младший член команды, а реализация практической части в основном производится руками старшего. Кузовные детали своего автомобиля энтузиасты напечатали на 3D-принтере и склеили между собой, для придания прочности конструкции их покрыли углеволокном. Двигается автомобиль с помощью 5,7-литрового твин-турбо V8 от Chevrolet Corvette 2003 года, который сочетается с трансмиссией от Porsche 911. От оригинального спорткара конструкторы взяли стекла, внешние зеркала заднего вида и рулевое колесо.

Представители компании решили поощрить поклонников марки и дать им возможность насладиться настоящим качеством Lamborghini. Однажды утром конструкторы-энтузиасты обнаружили вместо своей реплики оригинальную модель автомобиля. Об этом событии был снят рождественский ролик. Семья Бэкус смогла пользоваться машиной в течение нескольких дней.

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