СМИ: президент Польши не поедет на Всемирный форум памяти холокоста из-за Путина

Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Израиль на Всемирный форум памяти холокоста, который приурочен к 75-летию освобождения узников немецкого концлагеря Освенцим. Такое решение он принял из-за того, что на мероприятии будет присутствовать президент РФ Владимир Путин, сообщает польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на источник в аппарате польского лидера.

В Варшаве, однако, никаких официальных заявлений по этому поводу пока сделано не было. Издание связывает решения Дуды с серий громких высказываний российского президента в адрес польских политиков. В конце декабря Путин заявил, что Польша приняла участие в разделе Чехословакии.

Кроме того, он назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского. Президент тогда сообщил, что Липский пообещал поставить в Варшаве памятник Гитлеру за идею о высылке евреев в Африку.

Всемирный форум памяти холокоста пройдет 22-23 февраля. Еще в сентябре, во время визита в Сочи премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вручил официальное приглашение Владимиру Путину. На мероприятие также приедут лидеры Франции, Германии и Италии.

Источник: Новая газета

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