У посольства США в Багдаде взорвались несколько ракет

Рядом с посольством США в Багдаде Несколько взорвались несколько ракет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ.
Взрывы прогремели в особо охраняемой «Зеленой зоне», в которой расположены правительственные учреждения и иностранные дипмиссии.
По информации Al Arabiya, еще две ракеты взорвались в районе базы ВВС Балад к северу от Багдада, которая используется американскими военными.
Ранее США заявили, что не намерены эвакуировать посольство после убийства командующего иранским спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани.
Генерал Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела в международном аэропорту Багдада. Операция была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.
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