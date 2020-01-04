Силы безопасности Ирака и военные США подверглись минометному обстрелу

Окрестности регионального штаба иракских сил безопасности в провинции Найнава подверглись минометному обстрелу, сообщили СМИ.
Под обстрел попал комплекс правительственных зданий в районе штаба объединенных иракских сил. Здания используются военными США, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Аль-Арабия».
Напомним, кроме того, взрыв прогремел у посольства США в Багдаде.
Ситуация в Ираке обострилась после американских авиаударов, в результате одного из которых был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иракская шиитская группировка «Катаиб Хезболлах» предупредила силы безопасности страны об опасности пребывания близ баз США.
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