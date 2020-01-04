Беларусь и РФ договорились о поставках нефти в январе

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы беларусского госконцерна «Белнефтехим».

«Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», – сказано в релизе.

Как отмечает «Радыё Свабода» размер этой премии составляет $10, которые добавлялись к стоимости поставки тонны нефти.

Российские компании не хотят оказываться от премии, переговоры продолжаются, сообщил портал TUT.BY. По данным журналистов, случае, если в 2020 году Беларусь закупит согласованный объем сырья – 24 млн тонн – ее расходы на премию российским поставщикам составят $240 млн.

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов рассказал, что сегодня РФ возобновила транспортировку нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщает БЕЛТА.

По словам Сизова, прокачка началась в 17.05 и ведется в направлении НПЗ «Нафтан». До конца суток 4 января будет поставлено 6 тыс. тонн сырья, добавил он.

Поставлять нефть из России в Беларусь в январе будут компании «Русснефть» и «Нефтиса», сообщило информагентство «Интерфакс-Запад», ссылаясь на собственные источники. По данным журналистов, эти фирмы входят в группу компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу «Дружба» – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации «за ухудшение экономики белорусских НПЗ» после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря 2019 года Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января стало известно, что Беларусь приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе «Белнефтехима» подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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