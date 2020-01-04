Мнение: В Китае раскритиковали Путина за позицию по СССР и Ленину

Критику высказывания президента РФ Владимира Путина о продовольственной политике СССР и позиции Ленина по федеративному устройству страны и национальному вопросу, опубликовал китайский портал szhgh.com 2 января.

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия уже не опирается на советское наследие в своей жизни. Так СССР импортировал зерно, в то время как Россия в настоящее время является крупнейшим экспортером пшеницы в мире.

Также президент РФ отметил, что большой ошибкой Ленина, определившей развал СССР, является то, что он из единой страны с тысячелетней историей, создал альянс, члены которого имели право покинуть союз. Недостатком этого он назвал то, что многие народы жили в национальных республиках, которым не принадлежали этнически.

По мнению авторов китайского портала Путин пытается обосновать превосходство капитализма над социализмом и современной России над СССР.

Автор обращает внимание на то, что царская Россия, как и современная Россия, были экспортерами зерна, а СССР импортером в силу того, что потребление продуктов питания на душу населения было выше. Например, производство продуктов питания на душу населения в Индии составляет менее половины производства в Китае, но Индия всегда было крупным экспортером продуктов питания. Тем не менее, Китай начал импортировать зерно в конце 1970-х годов, и масштабы импорта становились все больше. Но не потому, что сельское хозяйство Китая отстает от Индии, просто потребление продуктов питания в Китае намного выше.

В статье объясняется, что экспорт в царской России достигался за счет низкого уровня потребления, что подтверждено документально данными статистики воспоминаниях о голодном существовании даже в привилегированных слоях населения. Производство продуктов питания на душу населения в современной России составляет менее 700 кг на душу населения, что ниже, чем в советский период.

О национальном вопросе китайский автор указывает, что, формально, единая Российская империя не выработала единую концепцию национального государства и не установила единое государственное управление. До революции Ленин выступал против децентрализации в соответствии с марксистской концепцией пролетарской борьбы с буржуазией сильной централизованной властью. Но из-за того, что в царской России действовала по сути средневековая модель «племенных территорий», после распада страны, с тем, чтобы собрать ее заново Ленин вынужден был учитывать национальный характер регионов страны как временную уступку на переходный период. В частности, для облегчения интеграции часть русских регионов была передана в национальные республики, а национальные элиты получили места в руководстве своих регионов и принимали участие в управлении всей страной.

Автор подчеркивает, что Ленина нельзя обвинять в воскрешении буржуазных идей и национализма. За это ответственны более поздние политики СССР, отмечает автор статьи. Современная России во многом повторяет модель царской России, в частности и по национальному вопросу. Так, лидер Чечни Разман Кадыров в первую очередь верен Путину, как раньше национальные лидеры были верны царю. Но что произойдёт в национальных республиках после ухода Путина — неизвестно.

Путин критикует СССР с тем, чтобы сохранить свою легитимность, заключает китайский автор. Ведь он пришел к власти после переворота и распада Советского Союза. И если окажется, что СССР был эффективным, то легитимность окажется под вопросом.

Напомним, Сергей Кургинян, обсуждая в эфире телепередачи ответ президента России на вопрос о том, возможно ли придумать новую Россию, прозвучавший накануне в ходе заседания Совета по правам человека, подчеркнул, что идея, которую транслировал Ленин, вдруг оказалась невероятно привлекательна для тысячелетних ожиданий русского народа, она оказалась соединена с конкретной волей, страстью, умом, современностью и неслыханной жестокостью. И всё это соединилось и вместе построило новую страну на руинах.

ИА Красная Весна https://rossaprimavera.ru/news…

Источник: Конт

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