Мнение: Убийство Сулеймани: Ящик Пандоры приоткрыт

Генерал Сулеймани и уничтоженная машина, в которой он находился близ аэропорта Багдада.

«С’est plus qu’un crime, c ‘est une faute» – «Это больше, чем преступление: это ошибка».

Буле де ля Мерт, председатель Законодательной комиссии времен Наполеона Бонапарта

Уже на следующий день после убийства американцами руководителя иранской спецслужбы КСИР генерала Касема Сулеймани было прямо сказано: «Это – Ошибка». А такое признание отсылает нас прямо к знаменитой фразе Эпохи Великой Французской Революции, которую мы цитируем выше – в эпиграфе к этому материалу. Судя по всему, это громкое убийство будет реально иметь и для США, и для Ближнего Востока большее значение, чем просто «преступление». Политические ошибки – а это политическая Ошибка – несут значительно более глубокие и долгоиграющие последствия.

Недаром именно термином «стратегическая ошибка США» обозначил произошедшее Высший совет национальной безопасности Ирана. «Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили», — заявил президент Ирана Рухани. И дело даже не в том, что Тегеран пригрозил Вашингтону последствиями, пообещав отомстить «в нужное время в нужном месте». Заявления не есть действия, но действия ещё последуют, причем, самые неожиданные, прежде всего, лично для Трампа. Вот он-то точно совершил «ошибку», взяв на себя ответственность за расправу с Сулеймани.

Если кто-то полагает, что американцы убили генерала Сулеймани, расписались в этом, и отныне обеспечили себе безопасное будущее, то скоро они убедятся в обратном. Янки приоткрыли Ящик Пандоры, и теперь им придется окончательно – либо уходить с Ближнего Востока либо разносить его весь в клочья, на что сил сейчас нету. А то, что Трамп получит прямо накануне президентских выборов-2020 вереницу гробов своих Джи-Ай с Ближнего Востока прямиком в «сад камней» – на Арлингтонское кладбище, уже понятно. Иранцы и их союзники, коих совсем немало, взбешены и будут расправляться с оккупантами и в Ираке, и по всему периметру своих границ, где на расстоянии «шаговой доступности» для иранских ракет расквартировались военные базы США. В зоне досягаемости ракетного оружия Ирана находятся 36 баз США, заявил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур после убийства генерала Сулеймани.

Военные базы США вокруг Ирана.

Возможно, Трамп поймет, что его подставили и вынудили в запале дать команду на убийство именно и лично генерала Сулеймани, и он даст знак Ирану, что готов вернуться в соглашение об иранской ядерной программе, а это хоть как-то разрядит ситуацию. Но такое – из области фантастики – чтобы Трамп признал свои ошибки. Хотя… ныне ситуация для него может возникнуть аховая – он сильно рискует потерять пост президента США. А если ещё раньше — до выборов будет импичмент – то, скорее всего, враги Трампа в Вашингтоне с ним разделаются.

Вот какой сюжет на самом деле вырисовывается за убийством Сулеймани, которое на весь мир уже озвучено, как «исполнение приказа Трампа». А кто приказ готовил, и кто Трампа убедил, что «это убийство будет во благо Америке»? POTUSy теперь и разбираться. Ему накануне выборов-2020 только траурных церемоний на Арлингтонском кладбище не хватало.

Демократы ухватились за тему

Да, демократы сходу «ухватились за тему». Их кандидат – бывший вице-президент США Джо Байден моментально подверг резкой критике Трампа: «В заявлении правительства США говорится, что оно направлено на предотвращение будущих иранских атак, но, безусловно, оно будет иметь обратный эффект». Он призвал Трампа объяснить американскому народу свою стратегию в сохранении американских сил и персонала в регионе Ближнего Востока и за его пределами. «Президент Трамп сунул динамитный патрон в бочку с порохом и должен объяснить американскому народу стратегию и план, призванные уберечь наших военнослужащих и сотрудников посольств, наших людей и наши интересы», – вот так мощно начал отыгрывать свою предвыборную партию Байден. Он уверен, что «Иран точно даст Трампу ответ, и мы можем оказаться на грани крупнейшего конфликта на Ближнем Востоке».

Теперь видно, что Трамп политик-то не слишком искушенный, а Стива Беннона с его «умными советами» (smart advises) рядом уже нет – ну, не Помпео же, накануне возможной отставки, будет давать «правильные рекомендации»… Вот и рвануло.

Твитт Трампа от 1 января с.г.: «…Иран будет нести полную ответственность за человеческие потери или за причиненный ущерб любых наших объектов. Они заплатят очень БОЛЬШУЮ ЦЕНУ! Это не Предупреждение, это – Угроза. С Новым Годом!»

Расписался в соучастии в убийстве Сулеймани и Пентагон: «По указанию Президента американские военные предприняли решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за границей, убив Касема Сулеймани».

Показательно, что из Вашингтона в эти часы посыпался рой объяснений – по какой такой причине это произошло. Власти США ликвидировали Сулеймани, «чтобы остановить войну с Ираном, а не для того, чтобы ее начать», заявил Трамп – типично американский выверт. Помпео бросился обзванивать зарубежные МИДы. Как будто американцы хотят убедить самих себя в том, что они поступили правильно. Да ещё разъяснить правительствам ведущих стран мира логику своего поведения, приведшую к убийству высшего официального лица зарубежного государства! Неуверенность, если ни паника, в Белом доме нарастает?

Там срочно готовы «задобрить» Иран? Появились слухи, что в Тегеране уже находятся гонцы-посредники. Сам советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен – не пресс-секретарь! – высказался: мол, рассчитываем, что Иран выберет «правильный путь переговоров» – сиречь, воздержится от кровной мести? А о чем разговаривать. Возможно, о… компенсации? О’Брайен явно обеспокоен последствиями: «У Ирана есть два пути. Один – это путь дальнейшей эскалации, и он приведет в никуда иранский народ и режим… Если они выберут путь эскалации, это будет очень плохим решением». Для кого? Для США? Они готовы все-таки откупиться?

В Белом доме, похоже, увидели: в мире – ну, кроме самых отъявленных адептов «демократии» – началось выяснение того, что это убийство можно квалифицировать, как «международный терроризм». Одно дело, если глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани «террористическим актом со стороны США». Другое дело, когда прозвучало мнение спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар о том, что убийство Сулеймани «является незаконным и нарушает международное законодательство в области прав человека».

А Сергей Лавров прямо высказал Помпео в телефонном разговоре: «…Целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения».

А что будет в мире, если такие действия США «вне права и закона» станут регулярными? Ковбойские разборки в мировом масштабе? Убийства официальных лиц с дронов?! Международное право закончено?

Импичмент стал ближе

«Теперь осталось смастерить что-то подобное в нескольких странах, и импичмент уже весело машет Трампу из-за угла. Подстава капитальная!» — оценивают случившееся на форумах.

И, да – его на это подтолкнули. Напомнить, как клевали Трампа демократы, подталкивая к катастрофическому решению? Цитируем прессу: «Главный демократ комитета по иностранным делам Сената Боб Менендес заявил, что президент США Дональд Трамп должен нести ответственность за неспособность обеспечить безопасность посольства США в Багдаде… Кристофер Мерфи, другой американский сенатор, подвергнув критике политику президента США на Ближнем Востоке, заявил, что кризисы, созданные Трампом в разных районах данного региона, в конечном итоге привели к нападению на американское посольство в Багдаде… Бывший заместитель госсекретаря США Венди Шерман раскритиковал в Твиттере слабую дипломатию в госдепартаменте США во главе с Майком Помпео и его неспособность защитить дипломатов этой страны».

Не прошло и двух суток, как демократы развернули свои атаки на Трампа уже с другой стороны. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен запричитала в Твиттете – где она раньше-то была: «Нынешний безрассудный шаг обостряет ситуацию вокруг Ирана и повышает вероятность гибели еще большего числа людей и возникновения нового конфликта на Ближнем Востоке. Нашим приоритетом должно быть недопущение еще одной дорогостоящей войны».

Член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США демократ тот же цитируемый выше Кристофер Мерфи уже критикует решение Трампа о том, что тот не уведомил американских законодателей заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит Сулеймани: «Вопрос заключается теперь в том, расправилась ли Америка со вторым самым могущественным человеком в Иране без санкции Конгресса, зная, что развязывает тем самым масштабную войну в регионе?»

Подключилась и «тяжелая артиллерия» – Ненси Пелоси, спикер Палаты представителей, демократ и ярый противник Трампа заявила, что убийство по приказу президента Дональда Трампа Касема Сулеймани является провокационным актом, который ставит под угрозу безопасность американских граждан: «Высшим приоритетом американских лидеров является защита американских жизней и интересов. Мы не можем подвергать опасности жизни американских военнослужащих, дипломатов и других лиц, совершая провокационные и непропорциональные действия… Сегодняшний авиаудар может спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия».

А человек, который инициировал Трампу процесс импичмента – председатель комитета по разведке Палаты представителей США, демократ Адам Шифф заявил, что «Конгресс не выдавал разрешение на ликвидацию Касема Сулеймани. Американцы не хотят вступать в войну с Ираном. Теперь необходимо предпринять все шаги для защиты наших сил от почти неизбежной эскалации и повышенного риска».

Чрезвычайно удивлен и автор известного сайта «Zerohedge», где обычно к Трампу относились с симпатией: «Где был разум Трампа? Почему он совершил поступок, ведущий к импичменту? Трамп напал на другую страну без разрешения Конгресса. Он игнорировал и Конгресс, и Закон. Президент обязан обеспечивать соблюдение законов Соединенных Штатов, а не нарушать их. У демократов теперь есть на руках «настоящее безупречное преступление», чтобы повесить его на шею Трампа». Значит, в случае весьма вероятной гибели американцев от рук иранцев или их союзников, Трампа просто обвинят в том, что он «способствовал убийству граждан США»! Тут не только будет импичмент, но и пожизненное, если не электрический стул…

Видите, как быстро демократы поменяли свою Игру? Стало быть, разворачивающаяся история может перечеркнуть – когда и если где-то начнут гибнуть американские граждане – все остальные темы, которые припас Трамп для удара по своим противникам на слушаниях по импичменту в Сенате.

Да, враги Трампа в самом Вашингтоне явно пошли в «последний решительный бой» на уничтожение – им он на посту президента после 2020 года не нужен, как опаснейший противник, от рук которого они сами могут погибнуть. Поэтому не видно иной интерпретации истории с убийством Сулеймани, как «подстава» Трампа во внутренней борьбе в «вашингтонском болоте».

Варианты для заинтересованных лиц и сил

Мы только что, в канун Нового Года писали, что «Год 2019-й в мировой политике оставил привкус некой «незавершенности». Многие процессы, которые мы наблюдаем, так и не привели к какой-то развязке, но в течение года привлекали всеобщее внимание. Такое впечатление, что весь мир замер в предчувствии неких глобальных перемен, и от ожидания того, в какую сторону эти изменения качнутся, чрезвычайно напрягся».

Но теперь, пауза – после такого всплеска! – представляется уже позади, и разворот событий в регионе вокруг Ирана начнет затягивать в воронку конфликта всё новых участников, а Трампу придется как-то тушить вспыхнувший пожар, да ещё внимательно следить за тем, чтобы ему не подсунули вместо воды… бензин.

А вот и первые сообщения об эскалации – за последние два дня 20 военно-транспортных самолётов ВВС США были задействованы в переброске морских пехотинцев с территории Соединенных Штатов на Ближний Восток в рамках «реализации плана дополнительного размещения сил и средств в регионе». Новые мишени для шиитов? Для оккупации-то маловато… А вот, что последует дальше, давайте посмотрим по ключевым направлениям.

Ядерная сделка . Не видно иного, что окончательный выход Ирана из ядерной сделки. Затем – создание своего ядерного оружия и угроза иранского удара по Израилю. Это – же звенья одной цепи, которая прямо на наших глазах создается в связи с убийством Сулеймани. А Израилю оно надо? Тем более, в условиях создающегося вакуума власти – премьер Нетаньяху только что попросил Кнессет дать ему парламентский иммунитет от уголовного преследования, то есть де-факто признал свою вину за реальные уголовные же преступления. Израильские политики в такой обстановке не могут позволить себе войну с Ираном. Кто виноват? – Трамп, давший команду на убийство Сулеймани.

Уход США из Ирака . Да их уже оттуда стали выпихивать. «Парламент Ирака клянется ликвидировать присутствие США в Ираке», – заявил заместитель спикера парламента. В ближайшее время будут приняты «решения, которые положат конец американскому присутствию в Ираке».

Если и когда шиитские силы начнут трепать Джи-Ай на их многочисленных базах, вариант ответного огня возможен. Только в Иране не забыли, как захватили в плен целое подразделение американских морпехов, и этим давили на Вашингтон. Все же помнят такую картинку с экранов ТВ:

Теперь армия Ирана выдвинула ультиматум США с требованием вывести свои войска со всего Ближнего Востока под угрозой жизни американских военных. Новый командующий силами КСИР Ирана генерал Исмаил Каани подтвердил: «Мы обращаемся ко всем, наберитесь терпения и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку». Трамп ещё ничего не почувствовал?

А уходить США из Ирака – это значит признать, что провалилась авантюра Буша-младшего, начатая в 2003 году, на которую истрачены триллионы долларов (сам Трамп сказал). Что после кризиса «арабской весны», затеянного янки ради дестабилизации и хаотизации региона, у них остается «ноль без палочки». И, как отметил один из экспертов: «Это полностью разрушает их контур действия на Ближнем Востоке. Если будет потеряно присутствие в Ираке да с учетом осложнений с Турцией, то у США сразу же теряется опорная ось для работы по Ближнему Востоку. В случае такой потери все силы США будут сконцентрированы в Иордании, Кувейте и странах Аравийского полуострова. А это практически полностью утрата оперативной мобильности».

Удар США по Ирану ? Для начала напомним, что недавно в регионе прошли совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая. Американцы желали помешать им – и показательно были поставлены на место. На угрожающие заявления представителя госдепа, что Ирану, мол, следует «подумать дважды», и действия Тегерана «должны вызывать беспокойство у всех стран, заинтересованных в сохранении свободы навигации в регионе», реакция была адекватной – трехсторонние маневры ВМС прошли как в Индийском океане, так и в Оманском заливе – двух очень чувствительных для мировой торговле нефтью акваториях. Так что, при любых раскладах вокруг Ирана надо учитывать фактор Ормузского пролива и прохождения через него до 1/4 всех планетарных поставок нефти.

Наконец, действия союзников Ирана в регионе . Уж они-то оттопчутся на американцах с большим воодушевлением. Лидер шиитской партии «Хизбалла» Хасан Насрулла уже пообещал отомстить Соединенным Штатам: «Ответственность и задача всех моджахедов сопротивления по всему миру — обеспечить справедливое наказание убийцам Сулеймани».

Соседи – страны Персидского залива . Всем монархиям Аравийского полуострова надо срочно включать любые рычаги, чтобы блокировать возможную войну в регионе. Даже война США vs Иран – без участия на первых порах Саудовской Аравии или Кувейта – принесет на их землю, где расквартированы Джи-Ай неприемлемый ущерб. Им бы скорее обратить внимание на российскую «Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива», да времени маловато остается…

Трудно запихать зубную пасту назад в тюбик, ещё труднее удержать крышку Ящика Пандоры, когда он уже приоткрылся.

Если 11 сентября 2001 года янки устроили себе сами, хотя вешают это на других, то следующую столь же трагическую дату можно будет с полным основанием отнести к тому, что Трамп сегодня «совершил больше, чем преступление – он совершил Ошибку».

Источник: Конт

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