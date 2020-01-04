Мнение: WADA-садизм

04.01.2020, 21:39, Разное

В 2020 году Россия должна перечислить в бюджет WADA ( Всемирного антидопингового агентства) более миллиона долларов в качестве ежегодного обязательного взноса.

И это притом, что исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных международных соревнованиях. Кроме того, Россия не имеет права в течение четырех лет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Принцип коллективной ответственности – это средневековое или и вовсе пещерное варварство. Мне не понятно, почему от участия в соревнованиях отстраняются и спортсмены, у которых нет проблем с допингом?

Еще и платить за отстранение от соревнований? Это уже садизмом попахивает.   По-моему, это все-равно, что если бы средневековые инквизиторы требовали оплату дров у тех, кого сжигали на кострах….

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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