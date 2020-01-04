«Где пассажиры?»: поезда через Крымский мост признали провальным проектом

Как обычно ситуацию нагнетают украинские СМИ. Несмотря на то, что билеты на поезда через Крымский мост раскупаются, как горячие пирожки, тамошние журналисты утверждают, что с заполняемостью составов большие проблемы.

По мнению украинцев, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив обернулся провалом. «Поезда ходят полупустыми: Крымский мост не оправдал надежд оккупантов» – с таким заголовком вышел материал на портале «Главред».

Издание ссылается на мнение неких экспертов, которые предупреждают о проблеме с заполняемостью поездов пассажирами. Ходить полными составы будут только в курортный сезон, пишут украинские журналисты.

Они приводят слова анонимного работника «Крымских железных дорог». По его словам, полная загрузка первых поездов через Крымский мост была связана с желанием приобщиться к грандиозному событию.

По его словам, пассажиров пугает длительность поездки. Так, от Санкт-Петербурга до Севастополя состав идет более 40 часов. А стоимость билета начинается от 3,5 тысячи рублей. «Билеты гражданам показались слишком дорогими», – утверждает украинский портал.

Сообщение СМИ Незалежной принялись активно комментировать в Сети. «Пишут, что поезда через Крымский мост ходят наполовину загруженные. Где пассажиры? Скорее всего, причина в том, что сейчас несезон. Туристов в Крым едет немного, многие предпочитают самолеты. Все-таки ехать 40 часов в поезде – это тяжело по себе знаю», – написал в своем «Твиттер» блогер с ником «Кремлевский Связной».

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря. Сейчас поезда ходят из Санкт-Петербурга до Севастополя и из Москвы до Симферополя. В дальнейшем будут открыты новые маршруты.

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Последнее: Как обычно ситуацию нагнетают украинские СМИ. Несмотря на то, что билеты на поезда через Крымский мост раскупаются, как горячие пирожки, тамошние журналисты утверждают, что с заполняемостью составов большие проблемы. По мнению украинцев, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив обернулся провалом. «Поезда ходят полупустыми: Крымский мост не оправдал надежд оккупантов» – с таким заголовком вышел […]