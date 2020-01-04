В Омске прошел митинг из-за смерти Дмитрия Федорова. После заявления о подброшенных наркотиках его нашли обезглавленным

04.01.2020, 21:31, Новости дня

Несколько десятков людей вышли на митинг в Омске в память о погибшем Дмитрии Федорове, которого в конце декабря обнаружили обезглавленным на железнодорожных путях. Накануне смерти 25-летний Федоров рассказал, что сотрудники Росгвардии подкинули ему наркотики.

Собравшиеся на митинг потребовали справедливого расследования смерти Федорова и обстоятельств его задержания – они сомневаются в официальной версии следствия, согласно которой Федоров распространял при помощи закладок «соль».

Как сообщает проект «Сибирь.Реалии» ротестующие потребовали провести «тщательную, честную и независимую проверку действий сотрудников Росгвардии и полиции», задержавших и досмотревших Дмитрия Федорова 15 декабря. Несколько человек пришли с плакатами: «Подкиньте себе совесть», «Почему скрывают правду по делу Дмитрия Федорова?», «Коррупционеров вон из полиции».

Депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко во время акции рассказал о процессуальных нарушениях в деле Федорова: ни видеозапись личного досмотра, ни материалы оперативно-розыскных мероприятий, по его словам, не были приобщены к уголовному делу до того, как оно было заведено. Также в материалах дела указано, что 16 декабря в квартире Дмитрия с 18.20 до 19. 00 шел обыск, но в это время Федоров находился в отделе полиции, а понятая с места обыска – родственница одного из следователей.

 

До гибели Федоров опубликовал пост во ВКонтакте о том, что 15 декабря его остановили сотрудники Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков. При проверке карманов из-под руки росгвардейца выпал сверток, в другой пустой карман подложили еще четыре похожие пачки, сообщил Федоров. Его сутки держали в отделе полиции №7 УМВД по Омску, не предоставив право на звонок и адвоката.

Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию о том, что жителю Омска якобы подбросили наркотики сотрудники Росгвардии. Представитель управления Росгвардии по Омской области сообщил, что также проверяют сообщение Федорова о якобы подброшенных ему наркотиках.

 

Среди версий смерти Федорова правоохранительные органы называют самоубийство и неоторожность при перехоже железнодорожных путей.

Федоров был музыкантом, преподавал игру на барабанах. Работал в IT-технологиях, в системе «умный дом». Через две недели у него должна была быть свадьба, сообщают местные СМИ.



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Последнее: Несколько десятков людей вышли на митинг в Омске в память о погибшем Дмитрии Федорове, которого в конце декабря обнаружили обезглавленным на железнодорожных путях. Накануне смерти 25-летний Федоров рассказал, что сотрудники Росгвардии подкинули ему наркотики. Собравшиеся на митинг потребовали справедливого расследования смерти Федорова и обстоятельств его задержания – они сомневаются в официальной версии следствия, согласно которой Федоров […]

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