Силы безопасности Ирака предупредили об опасности пребывания близ баз США

Иракская шиитская группировка «Катаиб Хезболлах» предупредила силы безопасности страны об опасности пребывания в радиусе до 1 км от американских баз, информирует Reuters со ссылкой на базирующийся в Бейруте панарабский телеканал «Аль-Маядин».
«Силы безопасности должны держаться на расстоянии не менее тысячи метров от американских баз, начиная с вечера воскресенья», – приводит агентство заявление ополченцев, передает ТАСС.
3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.
В субботу в иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов, подняли так называемый флаг мести. После этого в «зеленой» зоне Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, прогремел взрыв.
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Последнее: Иракская шиитская группировка «Катаиб Хезболлах» предупредила силы безопасности страны об опасности пребывания в радиусе до 1 км от американских баз, информирует Reuters со ссылкой на базирующийся в Бейруте панарабский телеканал «Аль-Маядин». «Силы безопасности должны держаться на расстоянии не менее тысячи метров от американских баз, начиная с вечера воскресенья», – приводит агентство заявление ополченцев, передает ТАСС. […]
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