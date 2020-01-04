Силы безопасности Ирака предупредили об опасности пребывания близ баз США

04.01.2020, 21:26, Новости дня

Иракская шиитская группировка «Катаиб Хезболлах» предупредила силы безопасности страны об опасности пребывания в радиусе до 1 км от американских баз, информирует Reuters со ссылкой на базирующийся в Бейруте панарабский телеканал «Аль-Маядин».

«Силы безопасности должны держаться на расстоянии не менее тысячи метров от американских баз, начиная с вечера воскресенья», – приводит агентство заявление ополченцев, передает ТАСС.

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.

В субботу в иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов, подняли так называемый флаг мести. После этого в «зеленой» зоне Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, прогремел взрыв. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Иракская шиитская группировка «Катаиб Хезболлах» предупредила силы безопасности страны об опасности пребывания в радиусе до 1 км от американских баз, информирует Reuters со ссылкой на базирующийся в Бейруте панарабский телеканал «Аль-Маядин». «Силы безопасности должны держаться на расстоянии не менее тысячи метров от американских баз, начиная с вечера воскресенья», – приводит агентство заявление ополченцев, передает ТАСС. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика