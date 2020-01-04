Ученые придумали новый способ борьбы с бактериями в больницах

Микробы, вирусы и другие болезнетворные микроорганизмы часто встречаются в палатах и коридорах больниц. Российские исследователи нашли новый способ для борьбы с бактериями в медицинских учреждениях.

Разработка принадлежит воронежским специалистам физфакультета областного Госуниверситета. Над ее созданием эксперты трудились на протяжении 2 лет. Технология, изобретенная российскими учеными, основана на использовании света и нанокристаллов. Базируется методика на способности активных веществ обеззараживать поверхность под воздействием света. Таким образом, для дезинфекции помещения достаточно включить обычные лампы дневного света. С их помощью можно будет уничтожить вредоносные микроорганизмы на стенах, мебели и используемой таре. Всем известно, что обработку поверхностей особенно важно проводить в медицинских учреждениях, а к препаратам, используемых против бактерий, они быстро приспосабливаются.

Ранее для аналогичных целей не применяли нанокристаллы сульфидов кадмия и серебра, в этом воронежские исследователи стали пионерами. Использование таких частиц стабилизирует активную форму стандартного бактерицидного красителя. Благодаря этому производится активная форма кислорода, которая и уничтожает бактерии при реакции катализатора, вызванной влиянием света.

Чаще всего в нынешнее время в больницах применяют кварцевание и различные вещества. Однако и сейчас наблюдается огромное количество смертей от заражения разного рода бактериями, в том числе, и попавшими в организм в стенах медучреждений. Новая методика поможет спасти множество жизней и улучшить качество предоставляемых отечественной медициной услуг. После ряда тестов авторы планируют создать коммерческие образцы, либо продать права на новую разработку.

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Последнее: Микробы, вирусы и другие болезнетворные микроорганизмы часто встречаются в палатах и коридорах больниц. Российские исследователи нашли новый способ для борьбы с бактериями в медицинских учреждениях. Разработка принадлежит воронежским специалистам физфакультета областного Госуниверситета. Над ее созданием эксперты трудились на протяжении 2 лет. Технология, изобретенная российскими учеными, основана на использовании света и нанокристаллов. Базируется методика на способности […]