Ученые придумали новый способ борьбы с бактериями в больницах

Микробы, вирусы и другие болезнетворные микроорганизмы часто встречаются в палатах и коридорах больниц. Российские исследователи нашли новый способ для борьбы с бактериями в медицинских учреждениях.
Разработка принадлежит воронежским специалистам физфакультета областного Госуниверситета. Над ее созданием эксперты трудились на протяжении 2 лет. Технология, изобретенная российскими учеными, основана на использовании света и нанокристаллов. Базируется методика на способности активных веществ обеззараживать поверхность под воздействием света. Таким образом, для дезинфекции помещения достаточно включить обычные лампы дневного света. С их помощью можно будет уничтожить вредоносные микроорганизмы на стенах, мебели и используемой таре. Всем известно, что обработку поверхностей особенно важно проводить в медицинских учреждениях, а к препаратам, используемых против бактерий, они быстро приспосабливаются.
Ранее для аналогичных целей не применяли нанокристаллы сульфидов кадмия и серебра, в этом воронежские исследователи стали пионерами. Использование таких частиц стабилизирует активную форму стандартного бактерицидного красителя. Благодаря этому производится активная форма кислорода, которая и уничтожает бактерии при реакции катализатора, вызванной влиянием света.
Чаще всего в нынешнее время в больницах применяют кварцевание и различные вещества. Однако и сейчас наблюдается огромное количество смертей от заражения разного рода бактериями, в том числе, и попавшими в организм в стенах медучреждений. Новая методика поможет спасти множество жизней и улучшить качество предоставляемых отечественной медициной услуг. После ряда тестов авторы планируют создать коммерческие образцы, либо продать права на новую разработку.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Микробы, вирусы и другие болезнетворные микроорганизмы часто встречаются в палатах и коридорах больниц. Российские исследователи нашли новый способ для борьбы с бактериями в медицинских учреждениях. Разработка принадлежит воронежским специалистам физфакультета областного Госуниверситета. Над ее созданием эксперты трудились на протяжении 2 лет. Технология, изобретенная российскими учеными, основана на использовании света и нанокристаллов. Базируется методика на способности […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: У страха глаза велики: арахнофобы переоценивают размеры пауков / 21 декабря
- «Рэдиссон Ройал» Года Нисанова и Зараха Илиева открывает новые форматы отдыха / 9 декабря
- Розалия Райсон высказалась после серьезной операции / 20 декабря
- Мнение: Медведев определил условия транзита газа через Украину / 8 декабря
- В Петербурге женщина попала под колеса авто / 17 декабря
- Лазарев посмеялся над сплагиатившими его номер американцами / 4 декабря
- Отдыхающая в Таиланде Анастасия Волочкова показала «ритуал по сжиганию негатива и завистников» / 3 января
- «Неимоверная глупость»: Винокур эмоционально высказался о политических амбициях Галкина / 3 декабря