Реклама компьютерной игры о последствиях убийства Сулеймани возмутила соцсети

Пользователей соцсетей возмутил пост компании-создателя игры Conflict of Nations: World War 3, в котором проведены параллели между началом Третьей мировой войны в игре и конфликтом США и Ирана из-за убийства генерала Касема Сулеймани.

«Иран начинает Третью мировой войну? Создайте любой сценарий Третьей мировой, который вы можете вообразить, в игре Conflict of Nations прямо сейчас», – говорится в подписи к видео компании-создателя игры в Twitter.

Iran starting World War 3? Simulate any #WWIII scenario you can think of in Conflict of Nations right now!

— Conflict Of Nations (@CoNWW3) 3 января 2020 г.

Издание Daily Mail предположило, что пост содержит отсылку к накалившимся отношениям Соединенных Штатов и Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани. Пользователи Twitter также разглядели эту отсылку и раскритиковали авторов поста, информирует телеканал «360».

«О, хорошо. Я то думал, что это серьезная международная ситуация с потенциалом войны и тысячей (или сотней тысяч) жертв, но это всего лишь игра. Могу расслабиться теперь», – написал один из них.

«Немецкий Вермархт приближается к Польше. Сыграй в любой сценарий Второй мировой войны сейчас!» – с сарказмом заметил другой.

«Conflict of Nations, прекратите это. Это плохое решение. Увольте свою маркетинговую команду», – раскритиковал пост еще один подписчик.

«Насколько же это абсолютно неуместно. Позор на вас за этот твит», – добавил еще один.

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны. Американцы, опасаясь начала Третьей мировой войны, даже обрушили сайт призывной службы, проверяя, подлежат ли они мобилизации.

В субботу в иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов, подняли так называемый флаг мести.

