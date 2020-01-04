Мнение: Ирак перед голосованием о выводе американских войск

По итогам вчерашних событий в Ираке.

1. НАТО приостанавливает тренировочные операции в Ираке в связи с угрозой безопасности. Операции прекращаются в том числе и на территории Иракского Курдистана, где НАТО помогало обучать Пешмергу.

2. Германия также выпустила отдельное заявление, что тренировочные операции в Ираке приостановлены. С аналогичным заявлением выступила Италия.

3. США сокращают проведение операций в Ираке в связи с угрозой безопасности. При этом активизирована воздушная разведка, а значительное число ударных БПЛА держится в боеготовом состоянии.

4. В связи с невозможностью провести полную эвакуацию американских граждан организовано, Госдеп США рекомендует гражданским лицам покинуть эту страну самостоятельно. Продолжилась эвакуация гражданского персонала в Басре.

5. Схожие рекомендации для своих граждан выпустили Британия и Канада, а также ряд других стран. Резонно опасаются, что местные не будут слишком уж разбираться.

6. Помимо переброски дополнительных сил в Кувейт, Саудовскую Аравию и Ирак, США перебрасывают из Италии дополнительные силы морской пехоты для охраны посольства в Ливане.

7. В районе Багдада были с воздуха атакованы машины "Хашд-Шааби" и были погибшие. США отрицают свою причастность. Иранские СМИ заявляют, что новость фейковая, призванная подорвать стабильность в Ираке.

8. Иран заявляет, что в зоне эффективного поражения иранских ударных средств находится 35 американских военных баз в регионе.

9. На сегодня известно, что решение о выводе американских войск поддержат блок Ас-Садра, блок ФАТХ, а также партия Аль-Малики. Часть политического руководства Ирака также высказалась в пользу принятия решения о выводе американских войск.

10. Трамп заявил, что если Ирак примет это решение, то это "их выбор", попутно начав рассказывать сколько США вложили в Ирак, хотя никто не приносил столько горя на иракскую землю, как американцы и последствия их деятельности.

Иран очевидно ждет завтрашнего голосования в парламенте Ирака, чтобы легитимизировать свои дальнейшие действия на территории этой страны. Все понимают, что если это решение будет принято, Иран добьется одной из своих главных стратегических целей в Ираке, над чем собственно и работал Сулеймани.

Даже если США не захотят уходить, перейдя в режим открытой оккупации (как это сейчас происходит в Сирии), это уже само по себе окончательно противопоставит США и Ираку и подорвет и без того хлипкие позиции местных американских марионеток. Само же положение оккупационных войск станет предельно неустойчивым, а пребывание обычных американских граждан в Ираке будет сопряжено с риском для жизни. В случае, если решение принято не будет, то это помимо дальнейшей эскалации американо-иранских отношений, приведет еще и к обострению военно-политической борьбы в самом Ираке.

После этого можно с большой эффективностью раскручивать компанию против незаконной оккупации Ирака, где "старшие иранские товарищи" помогут своим шиитским братьям из Ирака. Главный вопрос тут скорее в том, насколько иранские прокси будут координироваться с силами садристов и воссоздаваемой "Армией Махди", которая убивала американцев, когда это еще не стало мейнстримом.

В целом, Ираку завтра предстоит так или иначе пройти через своеобразную точку бифуркации, за которой последуют те или иные масштабные последствия.

Источник: Colonel Cassad

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