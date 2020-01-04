Савченко рассказала, как остановить «гниение Украины»

«Процесс гниения» на Украине может остановить авторитарный режим управления, сообщила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Общество убивают просто невыносимым уровнем жизни, убивают голодом, плохой медициной, плохой общественной поддержкой государства. Мы просто вымираем, самоуничтожаемся», – сообщила Савченко, добавив, что такое «гниение страны даже хуже, чем горячая война».

По ее словам, для улучшения ситуации Украине необходим авторитарный режим управления. «Если мы хотим сейчас закончить войну, навести порядок в обществе, перепрограммировать общество, то сейчас самое время авторитаризма», – сообщила политик эфире телеканала «112».

По ее словам, Киеву следует сейчас «крушить своих железным кулаком», чтобы потом враги «боялись и уважали», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112».

Ранее Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности. Она также рассказала, что при встрече с экс-президентом Украины Петром Порошенко, который на тот момент еще занимал пост главы государства, испытала отвращение.

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Последнее: «Процесс гниения» на Украине может остановить авторитарный режим управления, сообщила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко. «Общество убивают просто невыносимым уровнем жизни, убивают голодом, плохой медициной, плохой общественной поддержкой государства. Мы просто вымираем, самоуничтожаемся», – сообщила Савченко, добавив, что такое «гниение страны даже хуже, чем горячая война». По ее словам, для улучшения ситуации Украине необходим […]