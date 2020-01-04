Мнение: Низкая самооценка

Личностный рост чаще всего путается с ростом короны, это не секрет.

Если женщина решила немного личностно подрасти и пришла на какие-то курсы, первое, что она услышит, будет медом для ее ушей.

И повиснет на этих ушах лапшой.

Она услышит, что у нее слишком низкая самооценка, что она на самом деле куда лучше, чем привыкла считать.

Низкая самооценка — это самые приятные слова для любой короны. Это само по себе — корм.

Если мужчина придет куда-то личностно расти, он тоже услышит про низкую самооценку и про то, что ему нужно вести себя как альфа или как победитель. Ему может стать страшновато, но и волнительно тоже. Наконец-то сбываются мечты.

Просто поверь в себя и все. И за деньги тебе помогут поверить.

Если вам говорят, что у вас низкая самооценка, значит хотят подкормить вашу корону. Идите оттуда, если вы хоть немного дороги себе.

Давайте откроем первую ссылку в яндексе на тему «низкая самооценка женщин» и посмотрим, что пишут. Можно и другие ссылки открыть, все почти копипастят одно и то же, друг у друга, из курятников.

«Женская самооценка — это внутреннее ощущение своей ценности и привлекательности для противоположного пола».

Любая женщина должна ощущать свою ценность и привлекательность для всего мужского пола? Независимо от обстоятельств и персоналий?

Вы помните фильм «Служебный роман»? Я после «Иронии судьбы» решила и это культовое произведение Эльдара Рязанова пересмотреть. Но этот фильм в отличие от «Иронии» хороший и психологически верный, хоть там и есть комедийные преувеличения, но они в границах жанра. Если вы помните этот фильм, вы, возможно, помните Олю, подругу Новосельцева, которая встретила бывшего однокурсника Юру и вообразила продолжение их юношеской любви. Вот она точно ощущала свою ценность и привлекательность. Ощущала несмотря ни на что. Сначала она просто липла к нему и он отбрехивался неловкими комплиментами, потом она стала преследовать и наседать, заваливать его письмами, сторожить за каждым углом. Весь коллектив обсуждал ее глупые письма и показывал пальцами, Юра молил ее о пощаде, шарахался от нее, отказывал ей и кратко, и с аргументами, но все бесполезно. Оля порхала, чувствуя себя ценной и привлекательной вообще и в частности. Отстала она только тогда, когда Юра попросил защиты у общественности. Иначе ее было не остановить.

Вы и в письмах сто раз уже такие короны видели.

Мужской пол разнообразен, это совокупность живых мужчин. Для кого-то вы ценны, для кого-то совсем нет. Для большинства нет, хотя относятся к вам скорее всего нейтрально и в рамках вежливости, учитывая гендерную наценку. То есть большинство мужчин вас пропустят вперед в дверях и уступят вам единственный стул. Хотя не все. Некоторых вы можете раздражать, но большинство к вам равнодушны. А кому-то вы способны понравиться, сразу или в процессе общения. Ваш муж относится к вам скорее всего как к родному человеку, а может быть и как к врагу, если у вас война, а может и страстно влюблен, особенно если вы недавно поженились, но и в давнем браке такое бывает.

Зачем нужна такая самооценка, которая не дает оценить объективно, как к вам относится конкретный человек?

По умолчанию должно быть принято безразличное отношение незнакомцев, а не «ценность и привлекательность».

Рассчитывать априори на свою ценность для всех — это корона Сокровища.

Но в каждой почти статье для женщин внушается, что очень важно иметь вот такую завышенную короной самооценку.

Давайте прочитаем в той же статье про признаки заниженной самооценки.

От чего женщин лечат «психологи».

«1. Женщина с низкой самооценкой не умеет и не может принимать помощь, подарки и просто мужское внимание. Где-то внутри себя она не верит, что достойна быть любимой просто так.»

Вы же в курсе, что отсутствие внимания и подарков многие женщины считают своим неумением все это принимать?

Читали в письмах, как горюют рапаны, что не умеют принимать помощь? А потом им новый знакомый то туалет внезапно починил, то к бабушке в деревню на своей машине отвез, и становится понятно, что про унитаз и бабушку она сама ему ныла в переписке. Вот ему и пришлось.

Большая часть жадных рапанов считают себя слишком скромными. Им кажется, что будь они наглей, они бы вытянули больше.

Есть и вторая сторона этого «признака низкой самооценки». Штурман хочет гарантий динамики. Ей дарят букет, а она хочет быть уверена, что это — любовь. Букета любой человек достоин, это не орден. Букет и мужчине можно подарить. Но жадному рапану хочется за каждым букетом видеть что-то большее, что-то эксклюзивное, про любовь. Отсюда вот эти щипцы: докажи, что любишь, а иначе не нужен ей букет.

Ну и боязливость рапана имеет значение. В менее глупых статьях, чем эта, за низкую самооценку обычно принимается тревожность и лень. Предлагают выше должность? Но ведь и нагрузка увеличится, и ответственность. А вдруг будет слишком тяжело? А если вдруг стресс? А гнев начальства из-за вероятных косяков? А зависть коллег? Уж лучше сидеть, где сидел.

Из-за страха многие рапаны и в личной жизни ничего не хотят менять. Если корона не так велика, чтобы обещать сказку, а на труд они не согласны, пусть все остается как было.

Это не низкая самооценка, это нежелание напрягаться, привычка к инертному существованию. Трудиться не хочется, поэтому человек и согласен на самое малое. Жить на мамину пенсию, лишь бы хватало на интернет. Это не имеет никакого отношения к низкой самооценки. Это низкое самоуважение, паразитизм и привычка плыть по течению на чужом плоту от лени.

«2. Низкая самооценка всё время нашёптывает женщине, что она «не очень», что нужно соглашаться на отношения, которые ей предлагают. Кто знает, вдруг больше она никого не сможет привлечь?»

Что значит «не очень»? По сравнению с кем?

Главный признак короны — отсутствие шкалы сравнения. Корона всегда сообщает, что вы «очень» в принципе, по сравнению со всеми остальными. Вместо адекватной самооценки, которая всегда учитывает контекст, с кем именно вы себя сравниваете и по каким критериям, корона просто водружает вас на трон, над всеми. А на самом деле кто-то вас красивей, кто-то нет, кто-то больше получает денег, кто-то меньше. Не бывает никаких общих «очень» и быть не может.

Если речь идет о том, что женщина соглашается на отношения с тем, кто не нравится ей и кто уступает ей по экономике или имиджу, дело не в ее низкой самооценки, а в ее нужде.

Это бывает и честной рефлексией иногда, когда других вариантов нет, часики громко тикают и это последний шанс для женщины стать матерью. Материнство дорого стоит.

Если же речь не о часиках, а просто об одиночестве, от которого женщина пытается сбежать в отношения с тем, кто ей не нравится, это завышенная самооценка, а не заниженная. Она верит, что мужчина будет развлекать ее и заполнит собой пустоту. Без нормальной взаимности будет ее любить и приносить ей пользу.

За низкую самооценку вечно принимают нежелание опираться на себя, паразитическую позицию, лень и инертность.

Поэтому и растят корону изо всех сил, думая, что стоит поднять самооценку, появятся силы работать.

Но как от иллюзий собственной значимости могут появиться силы на работу? Только претензии к окружающим вырастают.

Если хочется увеличить самоуважение, начинать надо с отказа от опоры на других. Нужно учиться скромности и трудолюбию.

Никакой «вере в себя» учиться не нужно. Все это всегда иллюзии своей значимости для других, своей прекрасности и востребованности.

И это опять опора на воображаемых пажей и восхождение на воображаемый трон. Ноль опоры на себя.

Для опоры на себя важно осознавать, что кроме вас никто вашей поддержкой заниматься не должен. Никому вы не сдались в качестве груза.

Самостоятельность — ваша обязанность.

Если вам до сих пор горько читать про скромность и труд, у вас все еще очень большая корона.

«3. Ещё один показатель низкой самооценки — неумение прямо и вслух говорить о своих желаниях.»

Обратите внимание, речь идет о тех желаниях, которые должен исполнить другой.

Если ты сам реализуешь свое желание, говорить о нем не надо. Пожелал и сделал. Мыслить вслух не нужно.

То есть «говорить о желаниях» — это всегда о заказах и приказах другому.

Уважение к другому человеку называется «низкая самооценка».

Если ты не считаешь себя в праве распоряжаться другим, твоя самооценка низка. Ниже, чем корона авторов, которые убеждены в своем праве озвучивать другим все желания и ждать их исполнения.

Ну и вывод в той статье:

«Что мешает повысить самооценку? Страх быть плохой, страх показаться эгоисткой. Ведь что значит «эгоист»? Это человек, который неудобен окружающим. Тот, кто мыслит своей головой, тот, кем невозможно управлять»

То есть надо быть эгоисткой и неудобной окружающим.

Просто ходить в своей короне и плевать на других.

И ведь учатся быть неудобными на полном серьезе. Считают, что это и есть — любовь к себе: наступать всем на ноги и закрываться от обратной связи растущей короной.

Не обращать внимание на реакции людей, не брать в расчет никакие объективные оценки, просто верить в то, что ты самая лучшая, самая уникальная и все от тебя без ума. Вбивать это в свою голову гвоздями, несмотря ни на что. Тогда корона будет крепко держаться.

Вот это я вчера в ленте прочитала:

В сети много мемов, комиксов, картинок и заметок про женскую самооценку.

Как ее повысить, то есть корону подрастить.

Приводите примеры в комментариях, друзья. Самые яркие.

Давайте обсудим.

Источник: Эволюция

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Последнее: Личностный рост чаще всего путается с ростом короны, это не секрет. Если женщина решила немного личностно подрасти и пришла на какие-то курсы, первое, что она услышит, будет медом для ее ушей. И повиснет на этих ушах лапшой. Она услышит, что у нее слишком низкая самооценка, что она на самом деле куда лучше, чем привыкла считать. […]