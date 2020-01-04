Светлана Лобода в «Вечернем Урганте» показала «ногу с шестью пальцами»

Популярная эстрадная исполнительница Светлана Лобода на странице в Instagram опубликовала кадр из шоу «Вечерний Ургант». Знаменитость показала «ногу с шестью пальцами», которую ранее заметили поклонники в презентованном видео на песню «Новый Рим».

В недавней публикации Светлана Лобода сохранила интригу, лишь проанонсировав эфир вечернего шоу Ивана Урганта и показав один из его моментов. Подписчики предположили, что после просмотра программы точно узнают, действительно ли у певицы на ноге шесть пальцев или это результат фотошопа. На обнародованном снимке Лобода в ярко-красном брючном костюме и в босоножках на шпильке запечатлена в позе, идентичной таковой в видео и на скандальном постере.

Кстати, немногим ранее Светлана Лобода уже раскрыла секрет «ноги с шестью пальцами» телеведущему Андрею Малахову. Она объяснила, что тираж постера по какой-то причине был напечатан с браком, но ей это показалось некой «изюминкой», способной заинтересовать фанатов. В результате особо внимательные пользователи заметили «странность» и начали задавать певице вопросы о количестве пальцев на ногах.

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Последнее: Популярная эстрадная исполнительница Светлана Лобода на странице в Instagram опубликовала кадр из шоу «Вечерний Ургант». Знаменитость показала «ногу с шестью пальцами», которую ранее заметили поклонники в презентованном видео на песню «Новый Рим». В недавней публикации Светлана Лобода сохранила интригу, лишь проанонсировав эфир вечернего шоу Ивана Урганта и показав один из его моментов. Подписчики предположили, что […]