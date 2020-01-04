Наука: Генная терапия помогла мышам с «деменцией боксеров»

Ученые разработали новый способ борьбы с хронической травматической энцефалопатией — нейродегенеративным заболеванием, которое провоцируют постоянные травмы головного мозга.

В эксперименте на мышах они заставили их клетки вырабатывать антитела против тау-белка, который вызывает симптомы ХТЭ. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Gene Therapy.

Хроническая травматическая энцефалопатия, которую изначально называли «деменцией боксеров» — вызываемое частыми травмами головы нейродегенеративное заболевание, похожее на болезнь Альцгеймера. Постоянные травмы головы провоцируют хроническое воспаление, которое в свою очередь ведет к появлению аномальных отложений тау-белка в нейронах, астроцитах и вокруг кровеносных сосудов по всему головному мозгу, что приводит к смерти его клеток. Типичные симптомы хронической травматической энцефалопатии — депрессия, потеря памяти, слабоумие и суицидальное поведение. В настоящее время не существует специфической терапии, направленной на ХТЭ. Ранее ученые пытались лечить проявления этой энцефалопатии, вводя в организм антитела к тау-белку. Эксперименты на мышах дали неплохие результаты, однако использовать эту методику на людях вряд ли имеет смысл, поскольку подобный подход показал весьма умеренные результаты в случае болезни Альцгеймера. Как показали эксперименты, гематоэнцефалический барьер пропускает в мозг не более 0,5 процента от введенных антител.

Рональд Кристал (Ronald Crystal) из Медицинского колледжа Вейла Корнелла в Нью-Йорке и его коллеги предположили, что эту проблему можно решить, если заставить организм пациента самостоятельно вырабатывать антитела против тау-белка. Для этого необходимо ввести в ЦНС с помощью вирусных векторов ген, который кодирует антитела.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели эксперимент на трансгенных мышах линии C57BL/6 в возрасте 8-10 недель. Животным ввели обезболивающие, поместили их в специальную фиксирующую раму, где они получали удары по голове — по два удара в сутки с шестичасовым интервалом в течение пяти дней. После этого в течение суток за состоянием мышей наблюдали, и если они демонстрировали серьезные нарушения — частичный паралич, апноэ, другие симптомы, их исключали из эксперимента.

Тау-белок в мозге мыши из контрольной группы (слева) и у мыши, получавшей удары

Оставшимся мышам (их было 38) через три недели после сеанса ударов ввели непосредственно в гиппокамп вирусный вектор — аденоассоциированный вирус AAVrh.10, который содержал последовательность, кодирующую антитела от тау-белка. Еще 10 мышей, перенесших удары, играли роль контрольной группы, и вирусы им не вводили, а группа из 10 других мышей не получала ни ударов, ни лечения. Спустя определенный период времени — от шести недель до шести месяцев после терапии — мышей умертвили, а мозг исследовали с помощью флуоресцентной микроскопии. Результаты исследования показали, что у мышей, получавших лечение с помощью вирусов, в мозге оказалось значимо меньше тау-белка, чем у мышей из контрольной группы, или у мышей, которые получали «пустые» вирусы, без генетической последовательности, кодирующей антитела к тау-белку.

Авторы исследования полагают, что этот метод позволит разработать новую стратегию, призванную предотвратить развитие хронической травматической энцефалопатии у людей, перенесших травмы.

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