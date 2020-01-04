Нацисты с файерами перекрыли дорогу в центре Петербурга

Толпа молодых людей с нацистской символикой и дымовыми шашками перекрыла автомобильное движение в центре Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел вечером 3 января на проспекте Бакунина. Молодые люди вышли на проезжую часть, зажгли фаеры и, перекрыв движение автомобилей, начали выкрикивать лозунги, пишет «Фонтанка».

«Взрывали дымовые шашки, зажигали файеры, пугали прохожих и выкрикивали нацистские кричалки», – рассказали о случившемся местные жители.

Информацию о хулиганах в полиции получили незадолго до полуночи, к приезду наряда они разбежались. Полицейские изучают камеры наблюдения, в том числе в ближайших барах.

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Последнее: Толпа молодых людей с нацистской символикой и дымовыми шашками перекрыла автомобильное движение в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел вечером 3 января на проспекте Бакунина. Молодые люди вышли на проезжую часть, зажгли фаеры и, перекрыв движение автомобилей, начали выкрикивать лозунги, пишет «Фонтанка». «Взрывали дымовые шашки, зажигали файеры, пугали прохожих и выкрикивали нацистские кричалки», – рассказали о случившемся […]