Нацисты с файерами перекрыли дорогу в центре Петербурга

04.01.2020, 20:58, Новости дня

Толпа молодых людей с нацистской символикой и дымовыми шашками перекрыла автомобильное движение в центре Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел вечером 3 января на проспекте Бакунина. Молодые люди вышли на проезжую часть, зажгли фаеры и, перекрыв движение автомобилей, начали выкрикивать лозунги, пишет «Фонтанка».

«Взрывали дымовые шашки, зажигали файеры, пугали прохожих и выкрикивали нацистские кричалки», – рассказали о случившемся местные жители.

Информацию о хулиганах в полиции получили незадолго до полуночи, к приезду наряда они разбежались. Полицейские изучают камеры наблюдения, в том числе в ближайших барах.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Толпа молодых людей с нацистской символикой и дымовыми шашками перекрыла автомобильное движение в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел вечером 3 января на проспекте Бакунина. Молодые люди вышли на проезжую часть, зажгли фаеры и, перекрыв движение автомобилей, начали выкрикивать лозунги, пишет «Фонтанка». «Взрывали дымовые шашки, зажигали файеры, пугали прохожих и выкрикивали нацистские кричалки», – рассказали о случившемся […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика