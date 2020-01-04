Опубликовано видео потасовки юмориста Лукинского и доставщика пиццы

В Сети опубликовано видео, на котором актер и юморист Николай Лукинский повздорил с доставщиком пиццы на 39-м км МКАД.

Инцидент произошел еще в ноябре 2018 года, но видео попало в Сеть только сейчас.

На видео юморист и доставщик пиццы сначала ругаются, после чего начинается потасовка. При этом Лукинский предупреждает доставщика пиццы, что является мастером спорта по боксу и лично знает абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. Мужчин пытаются разнять прохожие. Через некоторое время юморист извиняется и старается уладить конфликт, но молодой человек не готов просто так разойтись.

Лукинский в интервью РИА «ФАН», раскрыл подробности конфликта, отметив, что потасовка произошла еще в 2018 году.

«Ну да, был у меня этот конфликт, я помню, и мне очень неловко за это, я извиняюсь. Я ехал на каршеринговой машине, а он передо мной встал резко, подрезал, резко выехал. Я там что-то крутанул, и она (машина) заглохла у меня, я не мог ни отъехать, ничего. Вышел, чтобы ему объяснить, что зачем же вы так резко делаете, и там произошла у нас ссора. Он начал там со мной ругаться, и все, потом вот этот конфликт, который на видео. Он действительно меня оскорбил, какое-то резкое движение было в его сторону и все, драки никакой не было. Он пытался, там видно на видео, развить эту драку, но потом, я вам еще раз говорю, мы с ним помирились на месте», – рассказал Лукинский.

Заслуженный артист РФ Николай Лукинский является мастером спорта РФ по боксу, в 2008 году он приминал участие в шоу Первого канала «Король ринга» и стал его победителем.

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