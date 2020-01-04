Мнение: Как же она служит в Очистке?

А вот, кстати, к вопросу об уровне текущей российской журналистики. Читаю Телеграм, через Незыгаря набрел на фрагмент из тг-канала Маргариты Симоньян, главы Раша Тудей. И вот что она там сама на себя написала аккурат 31 декабря:

«20 лет назад я прилетела в Москву отмечать Новый год к парню, с которым тогда встречалась. На чьей-то даче мы с девочками резали оливье, пока мужики готовили салюты.

И вот в полночь узнали, что Ельцин устал и уходит. Уже 20 лет я удивляюсь тому, что нас это не удивило. Не расстроило, не напугало и не обрадовало. Ладно, мне было 19, но все остальные были старше, минимум, лет на десять. Нам было все равно. Нам казалось, что хуже уже не будет.

А утром парень мой неудачно прыгнул с камина и сломал себе ногу. И мы не дождались ни скорую, ни такси, доковыляли до трассы, чтобы поймать попутку, чуть не примерзли к этой трассе, потом сидели в окровавленной очереди в убитом травмпункте, и вообще в нашем конкретном мирке все стало вдруг резко хуже. До такой степени, что к вечеру мы разбежались».

То есть — вкратце мораль сей басни: у молодой Марго Симоньян был парень, с которым она состояла в близких отношениях. Они отправились вместе справлять Новый год, там этот парень сломал себе ногу. Парня со сломанной ногой Марго отвезла в травмпункт и на этом закончила с ним отношения — очевидно, потому, что со сломанной ногой парень потерял ценность и товарный вид. Конец истории.

Не будем обсуждать моральный облик Симоньян, тут все ясно. Интересно другое: она ведь это САМА пишет! Неужели она не СЛЫШИТ и не видит, как это все выглядит и звучит на посторонний взгляд? Вообще-то ведь подобные истории только на Компромат.ру размещать.

А ведь Симоньян — главред, то есть РЕДАКТОР. Основная функция редактора как раз в том и заключается, чтобы слышать, как звучит чужой текст, понимать оттенки восприятия аудитории, подсказывать, что можно поправить или улучшить… Как же она может это делать с другими, если она даже на себя в собственном блоге выдает информацию в духе «да, я циничная и бессердечная стерва», причем — даже сама этого нисколько не замечая?

Ах да, я вспомнил — Симоньян ведь еще и ПИСАТЕЛЬНИЦА у нас. Она книжки пишет. А еще и сценарист (фильм «Крымский мост» видели?) Просто обалдеть. КАК ЭТО? А как же она RT делает? Как она работает в Очистке — с вот таким, абсолютно герметичным, нарциссическим мировоззрением? Задача RT, как мы знаем — «создание благоприятного образа России за рубежом». Она его, видимо, в таком же духе и создает — «я любила одного парня, правда, потом он сломал ногу, и я с ним тут же рассталась». Какая замечательная страна Россия, просто не налюбуешься ею с таким пиаром!

А откуда она взялась во главе крупнейшего медиахолдинга с огромным госфинансированием? Да вот так — поставили, и рулит. Лояльная, «понимает задачу», не выступает. Структура государственная, главное — это лояльность начальству, что там с точки зрения публики — никого не волнует.

Это и называется — смерть отечественной журналистики.

Источник: Размышления вольного социолога

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