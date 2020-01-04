Жители Омска потребовали независимого расследования дела Дмитрия Федорова

04.01.2020, 20:31, Разное

…которого нашли обезглавленным после жалобы на росгвардейцев.

Жители Омска собрались на акцию, посвященную памяти Дмитрия Федорова, которого нашли обезглавленным у железнодорожных путей. За несколько дней до своей гибели он опубликовал видеообращение, в котором обвинил сотрудников Росгвардии в том, что те подбросили ему наркотики, передает OM1.

По данным издания, на митинг собралось около пятидесяти человек, на него собрались родственники и друзья погибшего, а также депутат горсовета Дмитрий Петренко. Они не верят в основную версию следствия о том, что молодой человек решил свести счеты с жизнью и обвиняют правоохранителей в фальсификации дела.

Собравшиеся потребовали проведения независимой проверки, а также предоставить видеозаписи, сделанные в ходе оперативных действий правоохранительных органов.

«У меня есть вопросы к бесплатному адвокату, почему она Диме не помогла. Есть вопросы к следователю. […] Мне страшно жить в этой стране. Я не знаю, как здесь планировать семью», — цитирует издание слова выступавшей на митинге невесты погибшего Людмилы Троицкой.

Тело 25-летнего Федорова нашли 26 декабря. По словам депутата омского горсовета Дмитрия Петренко, к которому обратился адвокат погибшего, следствие пытается представить смерть молодого человека как суицид. Однако на теле омича нашли ровные повреждения, а на месте происшествия не было крови. Судя по этим признакам, маловероятно, что Федоров решил свести счеты с жизнью, отмечал Петренко.

В омском МВД подтвердили, что против Федорова действительно возбудили уголовное дело о сбыте наркотических веществ. Сейчас там проверяют информацию о незаконных действиях сотрудников полиции.

Источник: Новая газета



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