В Ижевске объяснили отмену боя курантов в эфире местного ТВ после поздравления Путина

Депутат городской думы Ижевска, продюсер телеканала «СТС – Ижевск» Альфред Зиннатуллин извинился перед телезрителями за то, что по техническим причинам в эфир канала после поздравления главы государства в новогоднюю ночь не вышел бой курантов.

«Уважаемые телезрители и жители Ижевска! Приношу свои извинения за технический сбой вещания на нашем телеканале, произошедший в момент наступления Нового года: по техническим причинам в эфир не вышел «бой курантов», – написал депутат в Facebook.

Он подчеркнул, что подобная ситуация недопустима. «Мы обязательно выясним причины нарушения целостности вещания. Сейчас мы проводим внутреннюю проверку причин случившегося», – добавил Зиннатуллин.

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова на своей странице в Facebook написала, что 31 декабря на канале «СТС – Ижевск» после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатулина, который является депутатом городской думы.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Критику высказывания президента РФ Владимира Путина о продовольственной политике СССР и позиции Ленина по федеративному устройству страны и национальному вопросу, опубликовал китайский портал szhgh.com 2 января. На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия уже не опирается на советское наследие в своей жизни. Так СССР импортировал зерно, в то время как Россия в настоящее время […]