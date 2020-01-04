В Ижевске объяснили отмену боя курантов в эфире местного ТВ после поздравления Путина

Депутат городской думы Ижевска, продюсер телеканала «СТС – Ижевск» Альфред Зиннатуллин извинился перед телезрителями за то, что по техническим причинам в эфир канала после поздравления главы государства в новогоднюю ночь не вышел бой курантов.
«Уважаемые телезрители и жители Ижевска! Приношу свои извинения за технический сбой вещания на нашем телеканале, произошедший в момент наступления Нового года: по техническим причинам в эфир не вышел «бой курантов», – написал депутат в Facebook.
Он подчеркнул, что подобная ситуация недопустима. «Мы обязательно выясним причины нарушения целостности вещания. Сейчас мы проводим внутреннюю проверку причин случившегося», – добавил Зиннатуллин.
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова на своей странице в Facebook написала, что 31 декабря на канале «СТС – Ижевск» после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатулина, который является депутатом городской думы.
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