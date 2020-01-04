Гарик Харламов предложил покорить «Евровидение» хитом Эдуарда Сурового

Отечественный шоумен и телеведущий, резидент Comedy Club Гарик Харламов на странице в Instagram опубликовал видео, в котором предстал в образе Эдуарда Сурового. Артист предложил отправиться на «Евровидение» с покорившим Сеть хитом придуманного им персонажа.

В ролике Гарик Харламов в образе Эдуарда Сурового исполняет пародию на композицию Билана, с которой тот выступал на сцене «Евровидения». В кадре присутствует антураж 1970-х годов и отсылка к придуманному музыкальному конкурсу «Европесенье». Поскольку композиция якобы стала победителем данного мероприятия, то Харламов в шутку предлагает ещё раз «испытать удачу» и принять с ней участие в «реальном времени».

Стоит отметить, большинство интернет-пользователей очень высоко оценивают хит Сурового, говоря, что он оставляет только положительное впечатление и поднимает настроение. Лера Кудрявцева написала в комментариях к посту Гарика Харламова, что, «просто залипла», а Александр Ревва похвалил коллегу за «100-процентный хитяру».

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