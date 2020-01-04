Стало известно, как Трамп принял решение об убийстве Сулеймани

Президент США Дональд Трамп без колебаний буквально за несколько минут принял решение об убийстве командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, пишет New York Times со ссылкой на несколько источников.

По словам источников, когда Трамп проводил очередное совещание в поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) 2 января около 17.00 по местному времени (01.00 мск 3 января), его внезапно вызвали на другую встречу. После непродолжительного отсутствия Трамп вернулся и продолжил совещание, не пояснив причин своей отлучки. Именно тогда, как пишет газета, Трамп одобрил нанесение удара по автомобилю, в котором ехал Сулеймани, передает ТАСС.

По данным издания, финальное решение Трампа напрямую зависело от того, будут ли официальные лица Ирака встречать иранского генерала в аэропорту столицы. В таком случае американцы не нанесли бы удар, утверждают источники.

Обсуждение подготовки операции было ограничено узким кругом лиц, включая помощника главы государства по национальной безопасности Роберта О’Брайена, госсекретаря Майкла Помпео, министра обороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хэспел и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни.

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.

В субботу в иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов, подняли так называемый флаг мести.

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