Ученые считают, что морщины вокруг глаз говорят о доброжелательности человека

Исследователи из США рассказали, о чём свидетельствуют морщины вокруг глаз. Оказывается, люди, имеющие складки в данной области, являются доброжелательными.

Эксперты отмечают, морщины вокруг глаз однозначно стоит считать хорошим признаком. В таком случае человеческий мозг считает людей со складками в этой области искренними. В целом, морщины появляются на коже из-за регулярного проявления мимических движений. Таким образом, человек видит, что его собеседник очень часто тем или иным образом может проявлять свои эмоции. Что касается складок вокруг глаз, то они, как правило, свидетельствуют о самых сильных чувствах, подчеркивают исследователи.

Во время своего эксперимента специалисты попросили испытуемых проанализировать личные качества людей по их фотографиям. Респонденты сошлись во мнении, что люди, которые обладают видимыми линиями на коже в области глаз, являются более открытыми и эмоциональными.

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